Social Atenție unde vă rezervați vacanța. Locul devenit celebru, pe forumurile de turiști, din cauza țepelor







Pe forumurile de turiști sunt și câteva atenționări cu privire la cazările care pot fi țepe, chiar dacă încasează banii de la oameni. Un astfel de caz este și ”cazare Adela”, care deși era cu atenționare a reușit să mai țepuiască și alți turiști.

Țepe pe facebook la cazări

În căutarea unei cazări bune și eventual mai ieftine, mulți turiști pica în tot felul de plase ale răfăcătorilor. ”Nu credeam vreodată ca voi trece prin așa ceva! Țeapă cu o săptămână înainte de vacanță! Am fost contactată în urma unei postări de căutare cazare în Sithonia, de către o doamnă Adela, care îmi oferea cazare în perioada solicitată.

Am discutat în detaliu toate informațiile și am căzut de acord să facem plata avans apoi diferența la cazare. Cu o săptămână înainte de termen am fost rugată să confirm ca venim astfel încât totul să rămână stabilit. SURPRIZĂ! Nu mai răspunde la mesaj, contul FB este șters, avansul este plătit și cazare nu mai e!

Mai putem face ceva să recuperăm banii? Putem face ceva să dăm de această escroacă și să plătească penal pentru ceea ce a făcut?”, a scris o turistă pe Facebook. În completare, alți turiști care știau despre personaj i-au dat câteva ponturi.

Cât de complicat e să îți recuperezi banii

”Poza pe care doamna o are la profil este a unei familii din Iași. Iar aceștia nici nu o cunosc și nu au nici o treabă cu această doamnă!”, a comentat cineva. Practic alți turiștii s-au informat cu privire la aceiași persoană și au investigat-o. ”Eu aștept de 2 ani să îmi rezolve ANPC, poliția și judecătoria sectorului 1 o țeapă pe care am luat-o”, a mai explicat cineva.

În astfel de cazuri, este recomandat să faceți o plângere la poliție, dar și la ANPC. De acolo autoritățile ar trebui să se ocupe să depisteze cui aparține numărul de telefon, contul bancar în care ați făcut plata.