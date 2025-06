Atentat sinucigaș la o biserică din Damasc: cel puțin 20 de morți și zeci de răniți

Cel puțin 20 de persoane au fost ucise și zeci rănite când un sinucigaș s-a detonat la Biserica Mar Elias din cartierul Dweila al capitalei Siriei, Damasc, duminică, au declarat autoritățile sanitare și surse de securitate, potrivit Reuters.

A fost primul atac sinucigaș din Damasc de la răsturnarea lui Bashar al-Assad de către o insurgență condusă de islamiști în decembrie.

Ministerul de Interne al Siriei a declarat că sinucigașul era membru al Statului Islamic. Acesta a intrat în biserică, a deschis focul și apoi și-a detonat vestă explozivă, a adăugat un comunicat al ministerului.

O sursă de securitate, care a dorit să rămână anonimă, a spus că doi bărbați au fost implicați în atac, inclusiv cel care s-a detonat.

Statul Islamic a fost responsabil pentru mai multe tentative de atacuri asupra bisericilor din Siria de la căderea lui Assad, dar acesta a fost primul care a avut succes, a declarat o altă sursă de securitate pentru Reuters.

Agenția de știri de stat a Siriei a citat ministerul sănătății, care a spus că 52 de persoane au fost rănite în explozie.

Un livestream de la fața locului realizat de apărarea civilă a Siriei, Cascada Albă, a arătat scene de distrugere din interiorul bisericii, inclusiv un podea plină de sânge și bănci și ziduri distruse.

Președintele sirian Ahmed al-Sharaa, care a condus ofensiva împotriva lui Assad înainte de a prelua conducerea în ianuarie pentru o fază de tranziție, a declarat în repetate rânduri că va proteja minoritățile.

