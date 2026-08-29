Un depozit al companiei ruse DNS, unul dintre cei mai mari retaileri de electrocasnice și electronice din Rusia, a luat foc în noaptea de 29 august, în orașul Aksai din regiunea Rostov, în urma unui presupus atac ucrainean, potrivit The Kyiv Independent..

Autoritățile ruse au confirmat că mai multe zone din regiunea Rostov au fost vizate de atacuri, însă nu există deocamdată informații oficiale despre eventuale victime.

Responsabilitatea pentru incendiul de la depozitul DNS nu a fost revendicată oficial de Ucraina, iar amploarea pagubelor nu a putut fi verificată independent.

Informația despre incendiul de la depozitul DNS a fost relatată de canale de monitorizare citate de publicația The Kyiv Independent.

Potrivit acestora, centrul logistic se află în orașul Aksai, în apropiere de Rostov-pe-Don. Angajații aflați în zonă ar fi fost evacuați după izbucnirea incendiului.

Imagini distribuite pe rețelele sociale și pe canale locale arată un incendiu puternic în zona în care se află depozitul. Autenticitatea imaginilor și circumstanțele exacte în care au fost realizate nu au putut fi confirmate independent.

DNS este unul dintre cei mai importanți retaileri ruși din sectorul electrocasnicelor, electronicelor și echipamentelor IT, cu o rețea extinsă de magazine și centre logistice în Rusia.

Guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliusar, a declarat că mai multe zone au fost vizate în timpul nopții de atacuri.

Footage of a Ukrainian attack drone slamming into a Russian warehouse complex in Rostov this morning. pic.twitter.com/imfMP5Tyz4 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 29, 2026

Potrivit oficialului rus, atacurile au afectat orașul Rostov-pe-Don și districtele Aksai, Bagaievski și Neklinovski.

La momentul publicării informațiilor, autoritățile regionale nu anunțaseră dacă există persoane rănite sau ucise.

Nu a fost confirmat oficial nici dacă incendiul de la depozitul DNS a fost provocat direct de o dronă ucraineană sau de alte efecte ale atacurilor raportate în regiune.

Incidentul din regiunea Rostov are loc pe fondul intensificării atacurilor ucrainene asupra unor obiective situate la distanțe mari de linia frontului.

În ultimele zile, forțele ucrainene au vizat infrastructură energetică, obiective logistice și facilități industriale de pe teritoriul Rusiei.

Potrivit informațiilor prezentate de Statul Major ucrainean, în noaptea de 28 august a fost vizată rafinăria YANOS din Iaroslavl, una dintre cele mai mari instalații de procesare a petrolului din Rusia.

Separat, președintele Volodimir Zelenski a declarat că un bombardier strategic rusesc Tu-95 ar fi fost avariat la baza aeriană Engels, din regiunea Saratov.

Aceste informații fac parte dintr-o serie mai largă de operațiuni ucrainene desfășurate în interiorul teritoriului rus, în condițiile în care Kievul încearcă să lovească infrastructura considerată importantă pentru susținerea operațiunilor militare ale Moscovei.

În ultimele săptămâni au fost raportate și atacuri asupra unor centre logistice aparținând unor mari companii ruse de retail.

Potrivit relatărilor publicate anterior, depozite ale retailerului online Ozon din Ufa și Orenburg au fost vizate în atacuri, iar pe 26 august au fost raportate lovituri asupra unui depozit al companiei Wildberries din regiunea Tambov.

Autoritățile ucrainene au susținut anterior că anumite infrastructuri logistice comerciale pot avea un rol în lanțurile de aprovizionare ale industriei militare ruse sau în distribuția unor componente utilizate pentru producția de echipamente militare.

Totuși, aceste afirmații trebuie analizate separat pentru fiecare obiectiv. În cazul depozitului DNS din Aksai, nu există până în prezent informații publice verificate care să demonstreze că instalația avea o utilizare militară.

Atacul raportat în regiunea Rostov evidențiază extinderea campaniei ucrainene de lovituri cu drone asupra unor obiective aflate la sute de kilometri de front.

Deocamdată, cele mai importante întrebări rămân fără răspuns: dacă depozitul DNS a fost lovit direct în atac, amploarea pagubelor și existența unor eventuale victime.

Autoritățile ruse au confirmat atacurile din regiune, însă responsabilitatea pentru incendiul de la Aksai și toate circumstanțele incidentului nu au fost încă stabilite independent.