Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a participat joi, la Chișinău, la manifestările dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova, alături de președinta Maia Sandu și președintele României, Nicușor Dan. Liderul ucrainean a vorbit despre importanța cooperării dintre țările vecine și despre necesitatea consolidării securității regionale. Zelenski a transmis că Ucraina este pregătită să contribuie la dezvoltarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova și României.

Președintele Ucrainei a afirmat că statele aflate în apropierea Rusiei trebuie să își consolideze cooperarea pentru a putea face față provocărilor de securitate și pentru a-și proteja independența.

”Atunci când eşti un vecin al Rusiei trebuie să poţi colabora cât mai strâns posibil cu toţi vecinii, cu toate naţiunile. Aceasta este o pre-condiţie cheie pentru a avea o securitate cât mai sigură şi pentru a putea să ne dezvoltăm ţările cât mai bine. Din păcate, toţi oamenii noştri s-au ciocnit de probleme, de atentate la independenţa noastră din cauza Moscovei. Toate aceste lucruri au rămas în trecut, de acum înainte noi ne vom asigura independenţa, libertatea şi ne vom asigura capacitatea de a ne dezvolta ţările, de a ne construi propriile vieţi în modul în care ne dorim”, a afirmat Volodimir Zelenski.

Declarațiile au fost făcute în contextul războiului din Ucraina și al preocupărilor privind securitatea Republicii Moldova și a statelor din regiune.

Liderul de la Kiev și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul acordat Ucrainei de cele două țări vecine.

Zelenski a menționat că Ucraina s-a confruntat din nou cu atacuri rusești în timpul vizitei sale la Chișinău. Potrivit acestuia, în ultimele ore au fost emise 11 alerte aeriene în Ucraina.

Mesajul său a evidențiat astfel presiunea militară cu care se confruntă în continuare Ucraina și importanța sprijinului oferit de statele partenere.

Volodimir Zelenski a apreciat deschiderea manifestată de România și Republica Moldova față de Ucraina și a transmis că țara sa este pregătită să contribuie, la rândul său, la consolidarea capacităților de apărare ale celor două state.

Cooperarea în domeniul securității reprezintă unul dintre punctele importante ale relațiilor dintre Ucraina, România și Republica Moldova, în condițiile în care războiul declanșat de Rusia continuă în regiune.

În cadrul declarațiilor de la Chișinău, președintele Ucrainei a reafirmat și obiectivul țării sale de a deveni membră a Uniunii Europene.

Vizita lui Volodimir Zelenski în Republica Moldova are loc într-un moment important pentru relațiile dintre cele trei state, iar prezența sa la Chișinău, alături de Maia Sandu și Nicușor Dan, a evidențiat apropierea dintre Ucraina, România și Republica Moldova.