Atac grav în Cernavodă. O persoană a murit

Atac grav în Cernavodă. O persoană a muritsursa foto, EVZ
Un conflict între cunoscuți s-a soldat cu o tragedie, sâmbătă seara, în orașul Cernavodă. Un bărbat în vârstă de 48 de ani, P.D., a murit după ce a fost înjunghiat de mai multe ori, lovitura fatală vizând zona inimii. Sursele judiciare susțin că incidentul ar fi pornit dintr-o ceartă între prieteni, care a degenerat rapid într-o reglare de conturi.

Un conflict s-a soldat cu o tragedie

Agresorul, un bărbat de 41 de ani din Medgidia, cu antecedente penale, a părăsit inițial locul faptei. După aproximativ patru ore, acesta s-a predat unui polițist aflat în timpul liber, agentul Vrabie Constantin Ovidiu din cadrul Poliției Municipiului Medgidia, care a reușit să-l contacteze și să-l convingă să se predea.

Ambulanță și poliție. Sursa foto: arhiva EVZ

„Persoana bănuită de comiterea faptei a fost reținută pentru 24 de ore și condusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța. Astăzi va fi prezentată instanței, cu propunere legală”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.

O persoană a murit

Potrivit anchetatorilor, agresiunea s-a soldat cu decesul victimei după ce aceasta a fost lovită în zona claviculară. Cercetările continuă pentru a clarifica toate circumstanțele în care s-a produs crima, cu implicarea polițiștilor de la Serviciul de Investigații Criminale Constanța și a colegilor de la Poliția Municipiului Medgidia și Poliția Orașului Cernavodă.

Cernavodă

Cernavodă/ Sursa foto Wikipedia

Evenimentul tragic din Cernavodă a fost doar unul dintre incidentele violente care au zguduit județul Constanța în aceeași seară. În municipiul Constanța, pe strada Dispensarului, doi bărbați, ambii în vârstă de 42 de ani, au agresat trei persoane de 28, 44 și 50 de ani, folosind un obiect tăietor-înțepător, după ce consumaseră alcool.

Bătaie în Constanța

Intervenția rapidă a polițiștilor a dus la prinderea agresorilor: unul a fost depistat pe stradă de polițiștii Serviciului Municipal de Siguranță Rutieră, iar celălalt la domiciliu, cu sprijinul polițiștilor din Năvodari. Ambii au fost reținuți pentru 24 de ore și duși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, urmând ca astăzi să fie prezentați procurorului cu propunere legală.

Anchetele continuă pentru a stabili cu exactitate motivele și circumstanțele care au dus la aceste incidente.

