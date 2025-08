Atac armat la o petrecere din centrul Los Angelesului. Două persoane au murit

Două persoane au murit, iar alte șase au fost rănite și transportate la spital după un atac armat care a avut loc luni dimineață, în timpul unei petreceri dintr-un cartier central al Los Angelesului

Poliția a intervenit pentru prima dată duminică seara, în jurul orei 23:00, pentru a opri o „petrecere mare” după ce ofițerii au văzut o persoană care părea să fie înarmată intrând într-o clădire din zona depozitelor din oraș, a declarat Norma Eisenman, purtătoarea de cuvânt a departamentului de poliție din Los Angeles, pentru Associated Press. Această persoană a fost arestată la fața locului, a spus ea.

Poliția din Los Angeles a primit, în jurul orei 1 dimineața, apeluri care semnalau focuri de armă la petrecerea de după concert, după ce agenții au eliberat zona. Când poliția s-a întors, a găsit o persoană moartă și a aflat că mai multe persoane au fost împușcate, a declarat Eisenman.

Un bărbat a declarat pentru KABC-TV că fiul său în vârstă de 29 de ani era una dintre cele două persoane ucise. Poliția a anunțat că alte șapte persoane au fost transportate la spital, unde o femeie în vârstă de aproximativ 50 de ani a murit din cauza rănilor.

Two people killed and multiple shot at the Hard Summer Festival in Los Angeles, California.

Plan accordingly...#CityLife #LosAngeles #California #crime #decay #FailedState #urban #GavinNewsom #KarenBass #democrats pic.twitter.com/IpcFiflewN

— Mrgunsngear (@Mrgunsngear) August 4, 2025