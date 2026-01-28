Arme din SUA pentru protestatarii din Iran. Regimul de la Teheran e furios

Senatorul republican american Ted Cruz a cerut public, marți, ca Statele Unite să furnizeze arme protestatarilor din Iran, în contextul intensificării demonstrațiilor interne și al amenințărilor lansate de miliții susținute de Teheran la adresa Washingtonului, potrivit Fox News.

Declarațiile vin într-un moment de instabilitate accentuată în regiune, marcat de mișcări militare americane și de avertismente din partea grupărilor aliate Iranului.

Într-o postare publicată pe platforma X, Ted Cruz a afirmat: „Ar trebui să înarmăm protestatarii din Iran. ACUM.” Senatorul a adăugat că o eventuală răsturnare a liderului suprem iranian de către populație „ar face America mult, mult mai sigură”.

Mesajul a fost formulat ca reacție la informații apărute online privind situația din teren, transmise de contul Tehran Bureau.

Cruz a făcut referire la regimul de la Teheran, descriindu-l drept ostil Statelor Unite, într-un context în care autoritățile iraniene se confruntă cu proteste extinse în mai multe orașe ale țării.

Postarea citată de Cruz conținea mărturii atribuite unei surse din interiorul Iranului, care descria o deteriorare rapidă a situației de securitate. Potrivit mesajului, forțele de ordine ar fi recurs la violență extremă împotriva manifestanților. „Ei împușcă direct cu gloanțe. Oamenii sunt uciși pe loc”, se arată în mesajul respectiv, care mai menționează că ieșirea în stradă a devenit „sinucidere”.

Aceeași sursă susține că protestatarii nu se mai pot organiza fără a avea acces la arme, afirmând: „Nu există absolut nicio cale să ne adunăm, decât dacă am avea arme, dacă am fi înarmați ca ei”.

Conform Human Rights Activists News Agency, organizațiile de activiști estimează că peste 6.000 de persoane ar fi murit în Iran în contextul protestelor, alte cazuri fiind încă analizate.

Manifestațiile au început la sfârșitul lunii decembrie, pe fondul nemulțumirilor legate de dificultățile economice, represiunea politică și acuzațiile de corupție.

We should be arming the protesters in Iran. NOW. For the Iranian people to overthrow the Ayatollah—a tyrant who routinely chants “death to America”—would make America much, much safer. https://t.co/rj2rXtWV2I — Ted Cruz (@tedcruz) January 27, 2026

Au fost raportate confruntări în mai multe orașe, inclusiv Kermanshah, Rasht și Mashhad, în pofida declarațiilor oficiale ale autorităților iraniene.

Declarațiile lui Cruz au fost făcute după ce grupări armate susținute de Iran au avertizat Statele Unite că vor reacționa în cazul unui atac asupra Republicii Islamice. Gruparea Kataib Hezbollah din Irak a transmis că este pregătită pentru „război total”.

Liderul grupării, Abu Hussein al-Hamidawi, a declarat că „dușmanii” Iranului vor avea parte de „cele mai amare forme de moarte”. De asemenea, rebelii Houthi din Yemen au amenințat cu reluarea atacurilor asupra navelor din Marea Roșie.

În paralel, președintele Donald Trump a declarat că Iranul ar fi interesat de negocieri cu Washingtonul, afirmând pentru Axios: „Vor să facă o înțelegere. Știu asta. Au sunat de mai multe ori. Vor să vorbească”.

Totodată, portavionul USS Abraham Lincoln a ajuns luni în Orientul Mijlociu, pe fondul escaladării tensiunilor și al protestelor continue din Iran.