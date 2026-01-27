Trump: Iranul vrea o întelegere cu SUA. Ce trebuie să facă liderii iranieni

Președintele american Donald Trump a declarat, marți, că regimul iranian caută dialogul cu Statele Unite, însă a menţinut posibilitatea unei acţiuni militare împotriva Iranului, în contextul desfăşurării unei forţe navale americane în Golf, relatează AFP.

Președintele american a avertizat că Statele Unite dispun de „o armată numeroasă în apropierea Iranului, mai mare decât a fost în Venezuela”, făcând referire la operațiunile care au dus la capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro la începutul lunii ianuarie. Totuși, acesta a adăugat: „vor să facă o înţelegere. Ştiu asta. Au sunat de multe ori. Vor să vorbească”.

„Dacă vor să ne contacteze şi cunosc condiţiile, atunci vom discuta”, a declarat, ulterior, un înalt oficial american.

Axios precizează că Trump nu a dorit să ofere detalii despre opțiunile aflate în analiză. Analiștii estimează însă că acestea ar putea include bombardarea unor situri militare sau atacuri țintite împotriva liderilor iranieni.

În paralel, situația internă din Iran rămâne tensionată. Arestările au continuat marți, după manifestațiile care au zguduit Republica Islamică la începutul lunii. Potrivit ultimelor cifre furnizate de organizația neguvernamentală Human Rights Activists News Agency (HRANA), cu sediul în Statele Unite, cel puțin 41.880 de persoane au fost reținute, iar mii de protestatari au fost uciși.

HRANA și alte organizații pentru drepturile omului continuă să documenteze represiunea, însă acest demers este îngreunat de blocarea generală a internetului, instituită în Iran începând cu 8 ianuarie.

Potrivit New York Times, serviciile de informații americane l-au informat în mod repetat pe Trump că puterea regimului iranian „slăbește” sau chiar „atinge cel mai slab nivel” de la înființarea Republicii Islamice, în 1979. În acest context, senatorul republican Lindsey Graham a declarat pentru cotidianul american că a discutat cu președintele în ultimele zile, precizând: „Obiectivul este să punem capăt regimului”.

De partea iraniană, autoritățile de la Teheran au indicat că a fost deschis deja un canal de comunicare cu Statele Unite.

Totodată, președintele iranian Massoud Pezeshkian a avertizat, într-o convorbire telefonică cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman, că „amenințările americane vizează perturbarea securității regiunii și nu duc la altceva decât la instabilitate”. Arabia Saudită a transmis anterior că nu va permite utilizarea teritoriului său în eventualitatea unor lovituri împotriva Iranului.