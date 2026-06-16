Un cetățean ucrainean în vârstă de 22 de ani a fost condamnat în Marea Britanie după ce a comis trei atacuri soldate cu incendii la proprietăți asociate premierului britanic Keir Starmer, potrivit agenției Reuters.

Cazul este analizat de autorități ca parte a unui fenomen tot mai amplu, în care persoane recrutate online sunt folosite pentru a executa acțiuni ilegale fără a cunoaște întotdeauna identitatea sau importanța țintelor vizate.

Roman Lavrynovych a fost arestat în noaptea de 13 mai 2025, la scurt timp după ce a trimis un mesaj către o persoană cunoscută sub pseudonimul „EL Money”, despre care susține că l-a instruit să efectueze atacurile.

Anchetatorii britanici spun că dosarul evidențiază modul în care rețelele sociale și aplicațiile de mesagerie sunt utilizate pentru recrutarea unor executanți dispuși să accepte sarcini riscante în schimbul unor sume de bani.

Potrivit informațiilor prezentate în instanță, Lavrynovych i-a transmis lui „EL Money” următorul mesaj:

„Sper că voi avea ocazia să-ți strâng mâna în curând... Ținem aproape.”

La aproximativ o oră după trimiterea mesajului, ofițerii unității antiteroriste britanice au descins la locuința sa din Londra. Ulterior, acesta a fost acuzat de incendiere cu intenția de a pune în pericol vieți omenești.

Condamnarea pronunțată luni îl plasează pe Lavrynovych într-o categorie tot mai numeroasă de persoane găsite vinovate în Marea Britanie pentru infracțiuni grave comise la instrucțiunile unor coordonatori anonimi din mediul online.

Helen Flanagan, șefa poliției antiteroriste din Londra, a declarat că atacurile au urmărit să creeze teamă și presiune asupra prim-ministrului britanic.

„În mod clar, instrucțiunea a fost să intimideze și să creeze teamă pentru prim-ministru și să atace Marea Britanie”, a declarat Flanagan.

Potrivit acesteia, ancheta nu a identificat dovezi că executanții ar fi cunoscut în detaliu persoana vizată sau motivele operațiunii.

„Nu există dovezi care să sugereze că știau pe cine vizează sau de ce. A fost o cursă rapidă pentru bani”, a adăugat oficialul britanic.

Lavrynovych le-a spus anchetatorilor că nu știa cine este Keir Starmer. Singura informație primită de la coordonatorul său a fost că vizase proprietatea unei persoane „de rang foarte înalt”.

Autoritățile europene și britanice avertizează că folosirea unor persoane recrutate prin intermediul internetului pentru acte de sabotaj, incendiere sau intimidare a devenit o practică din ce în ce mai frecventă.

Scopul acestor operațiuni este, potrivit oficialilor din domeniul securității, crearea de tensiuni sociale și nesiguranță, oferind în același timp posibilitatea organizatorilor de a-și ascunde implicarea directă.

Fenomenul a atras atenția serviciilor de informații în special după invazia Rusiei în Ucraina. Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat anterior că aproximativ unul din cinci dintre cei peste 1.100 de ucraineni acuzați de incendiere, sabotaj sau acte teroriste de la începutul războiului era minor.

În Marea Britanie, oficialii consideră că utilizarea unor astfel de intermediari a devenit mai frecventă după expulzarea a sute de diplomați și agenți ruși din Europa în urma cazului Serghei Skripal din 2018.

Autoritățile occidentale au acuzat în repetate rânduri Rusia și Iranul că folosesc rețele informale sau persoane recrutate online pentru desfășurarea unor operațiuni pe teritoriul european.

Moscova și Teheranul resping aceste acuzații și susțin că sunt parte a unei campanii de propagandă occidentală.

Oficialii britanici subliniază însă că nu toate aceste acțiuni sunt coordonate direct de state. În unele cazuri, organizatorii pot fi intermediari independenți sau grupări criminale motivate financiar.

În ultimii ani, persoane recrutate ca „proxy” au fost condamnate pentru atacuri împotriva unor depozite asociate sprijinului acordat Ucrainei, pentru activități de supraveghere și pentru atacuri asupra unor persoane considerate opozanți ai regimului iranian.

În declarațiile sale, Lavrynovych a explicat că lucra pe șantiere și că primul contact cu „EL Money” a avut loc prin intermediul unui grup Telegram utilizat de cetățeni ucraineni pentru găsirea unui loc de muncă.

Acesta a afirmat că avea nevoie de bani și că s-a simțit presat să respecte instrucțiunile primite.

„Aveam nevoie de mai mulți bani. Nu știam de unde m-a contactat”, a declarat el în fața tribunalului Old Bailey din Londra.

Mesajele recuperate de anchetatori din telefonul său arată că relația cu „EL Money” s-a dezvoltat pe parcursul a aproximativ șapte luni. Înainte de atacurile soldate cu incendii, Lavrynovych ar fi fost plătit pentru distribuirea unor afișe în diferite zone ale Londrei.

Autoritățile britanice spun că multe dintre persoanele recrutate pentru astfel de activități acceptă sarcinile pentru sume relativ reduse.

Dear Sir @Keir_Starmer, Ukrainian Roman Lavrynovych, 21, & Romanian model Stanislav Carpiuc, 26, have been charged with arson with intent to endanger the life. A 34-year-old has been arrested on the same charges. The targets included your house in Kentish Town NW5, a house you… pic.twitter.com/ez1EziQu07 — David Atherton (@daveatherton) May 20, 2025

Există însă și cazuri în care recompensele promise sunt considerabile. Cetățeanul austriac Magomed-Husejn Dovtaev, condamnat pentru supravegherea unor angajați ai postului Iran International, a declarat că i s-ar fi oferit 50.000 de euro pentru activitatea desfășurată.

În timpul unei audieri desfășurate în aprilie, acesta a afirmat că acceptase oferta deoarece i se promisese posibilitatea unor „bani ușori”.

Potrivit autorităților britanice, utilizarea unor executanți recrutați online reprezintă una dintre provocările emergente în domeniul securității naționale.

În cazul lui Lavrynovych, anchetatorii consideră că motivația principală a fost financiară și nu ideologică.

„Probabilitatea este că și-a asumat această sarcină pentru bani și nu avea nicio motivație ideologică sau conștientizare reală a persoanei vizate”, a declarat Helen Flanagan.

Cazul evidențiază modul în care persoane vulnerabile sau aflate în dificultate financiară pot fi atrase în operațiuni cu implicații serioase pentru securitatea publică, fără a cunoaște întotdeauna obiectivele reale ale celor care le coordonează.