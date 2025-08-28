Arhiepiscopul Irineu oferă 25 de burse de studii din economiile personale

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care-i poartă numele. Acum, dorește ca din economiile personale să ofere 25 de burse din economiile personale . Benefociari vor fi elevi, studenți, masteranzi și doctoranzi. Arhiepiscop Irineu spune că și-ar dori ca beneficiarii burselor să fie "eminenți și morali, dar care sunt lipsiți de posibilități materiale".

Fundația „Arhiepiscopul Irineu Pop” acordă burse pentru elevi. Acestea sunt în valoare de 500 lei pe lună. Burse pentru studenți vor fi în valoare de 600 lei pe lună. La fel ca și bursele de cercetare pentru masteranzi, care vot fi în valoare tot de 600 lei pe lună. Fundația „Arhiepiscopul Irineu Pop” acordă și burse de cercetare pentru doctoranzi. Acestea vor fi în valoare de 700 lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de nouă luni. Bursa pentru doctoranzi va fi acordată pe o perioadă de 12 luni.