Social

Arhiepiscopul Irineu oferă 25 de burse de studii din economiile personale

Arhiepiscopul Irineu oferă 25 de burse de studii din economiile personaleSursa foto: Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului
Viitorii bursieri își pot depune dosarele până în 30 septembrie. Sesiunea de depunere a dosarelor a fost deschisă la începutul acestei săptămâni. Bursele valorează între 500-700 lei/lună.

Ce valoare au bursele oferite de arhiepiscop

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care-i poartă numele. Acum, dorește ca din  economiile personale să ofere 25 de burse din economiile personale . Benefociari vor fi  elevi, studenți, masteranzi și doctoranzi. Arhiepiscop Irineu  spune că și-ar dori ca beneficiarii burselor să fie "eminenți și morali,  dar care sunt lipsiți de posibilități materiale".
Fundația „Arhiepiscopul Irineu Pop” acordă burse pentru elevi. Acestea sunt în valoare de 500 lei pe lună. Burse pentru studenți vor fi în valoare de 600 lei pe lună. La fel ca și bursele de cercetare pentru masteranzi,  care vot fi în valoare tot de 600 lei pe lună. Fundația „Arhiepiscopul Irineu Pop” acordă și  burse de cercetare pentru doctoranzi. Acestea vor fi  în valoare de 700 lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de nouă luni. Bursa pentru doctoranzi va fi acordată pe o perioadă de 12 luni.
Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu Sursa Fpto: Reintregirea/facebook

Ce condiții trebuie să îndeplinească viitorii bursieri

Pentru a putea intra în posesia burselor, candidații vor participa la o sesiune de depunere a dosarelor.Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul, nr. 16. Elevii și studenți care aplică trebuie să aibă media de absolvire minim 8,50.
Condițiile de participare, fișa-tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului se găsesc în Regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul eparhial/Asociații și fundații/Fundația „Arhiepiscopul Irineu Pop”. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258.811.690.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:06 - CFR Călători, în incapacitate de plată. Zeci de trenuri suspendate
12:00 - „Cine numește șefii SRI și SIE?” Dan Andronic, Bogdan Comaroni și Octavian Hoandră dau răspunsul
11:48 - Petre Daea, divorț scandalos la 76 de ani. Șapte case și o avere de milioane de împărțit
11:36 - Utilizatorii Gmail, îndemnați de Google să își schimbe parolele. E pericol de spargere
11:25 - Marian Clită, scandal cu George Becali. Care a fost mărul discordiei
11:17 - Cum arată conacul în care se relaxează Viktor Orban. Imaginile au ajuns pe internet

Proiecte speciale