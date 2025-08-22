Social Argeș, afectat de o furtună devastatoare. Un acoperiș s-a prăbușit peste trei persoane







O furtună violentă a lovit județul Argeș, smulgând acoperișul unei locuințe și rănind trei persoane. Un tânăr a intrat în stop cardio-respirator și a fost resuscitat de echipajele medicale, o altă victimă a primeit îngrijiri la fața locului, iar cea de-a treia s-a deplasat singură la spital, potrivit ISU Argeș.

Mai multe localități din județul Argeș au fost afectate de codul portocaliu de furtuni, în timp ce restul județului a fost sub cod galben. Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri avertizări pentru întreaga țară, inclusiv cod roșu în anumite zone.

Echipajele ISU Argeș au ajuns rapid, mobilizând o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, un container multirisc, o ambulanță SMURD și o ambulanță a Serviciului Județean de Ambulanță. Localitățile cele mai afectate au fost Pitești, Mioveni, Bascov, Mărăcineni, Micești, Vulturești, Țițești și Dârmănești.

Cea mai gravă situație s-a înregistrat în Mioveni și Mărăcineni, unde acoperișurile smulse au creat pericole pentru locuitori. Pompierii au intervenit pentru stâlpi și copaci căzuți peste mașini, clădiri și drumuri.

Firele electrice rupte au fost izolate de echipaje până la sosirea specialiștilor de la compania de distribuție a energiei. Autoritățile locale au transmis recomandări pentru cetățeni, îndemnându-i să evite deplasările și să rămână în locuințe.

Un tânăr în vârstă de 18 ani și-a pierdut viața vineri seară, fiind strivit de acoperișul smuls de vânt în satul Lucieni, comuna Hârtiești din județul Argeș, iar alți doi bărbați au fost răniți.

Până în prezent, în județul Argeș au fost înregistrate mai multe intervenții ca urmare a furtunii. Au fost îndepărtate crengi căzute pe liniile electrice în comuna Bradu, curățat carosabilul după prăbușirea unui copac în comuna Vedea și soluționat incidentul unui copac doborât peste un autoturism în cartierul Războieni din municipiul Pitești.

Alte situații au vizat degajarea unui copac căzut pe drum în comuna Oarja și eliminarea unui copac prăbușit peste fire electrice în comuna Mozăceni.