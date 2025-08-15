International Arabia Saudită își reevaluează proiectele. „Neom”, în pericol







Proiectele din Arabia Saudită au suferit o reducere de 8 miliarde de dolari în evaluarea fondului suveran numit Fondul de Investiții Publice (PIF), pe fondul depășirilor de buget și al scăderii prețului petrolului.

Decizia afectează inclusiv Neom, proiectul-fanion al transformării economice propuse de prințul moștenitor Mohammed bin Salman, și vine în contextul reevaluării ambițioasei strategii „Vision 2030”, potrivit Financial Times.

La finalul anului 2024, PIF a raportat că valoarea totală a investițiilor în cinci mari proiecte saudite a ajuns la 56 miliarde de dolari (211 miliarde de riali), în scădere cu 12,4% față de anul precedent. Conform unei surse apropiate fondului, ajustarea negativă se datorează „condițiilor economice globale, modificărilor planurilor operaționale și creșterii costurilor estimate”.

Printre proiectele afectate se numără și Neom, conceput ca un oraș liniar futurist pe țărmul Mării Roșii, construit de la zero într-o zonă izolată.

Aceste inițiative reprezintă elemente centrale ale planului prințului moștenitor de a diversifica economia și a reduce dependența de exporturile de petrol, însă dificultățile financiare și logistice au determinat autoritățile să reevalueze ritmul și dimensiunea lucrărilor.

Raportul anual al PIF arată că, în ciuda reducerii valorii gigaproiectelor, activele totale administrate au crescut cu 19% în 2024, ajungând la aproximativ 913 miliarde de dolari.

O parte din această creștere provine din majorarea participației la gigantul petrolier Aramco, după ce guvernul a transferat încă 8% din acțiuni către fond, ridicând astfel pachetul deținut la 16%.

În pofida acestor evoluții, scăderea prețului petrolului a afectat sever valoarea de piață a Aramco, ale cărei acțiuni au pierdut 14,3% de la începutul anului, iar dividendele au fost reduse.

PIF a raportat un randament mediu anual al investițiilor de 7,2% în 2024, sub nivelul de 8,7% din 2023, iar profitul net a scăzut cu 60%, afectat de dobânzi mai mari, inflație și deprecierea unor proiecte.

Reducerea valorii acestor proiecte nu indică un abandon, ci o ajustare la realitățile economice și geopolitice actuale. Analiștii consideră că provocările inginerești, costurile în creștere și volatilitatea globală pot întârzia atingerea obiectivelor „Vision 2030”, însă fondul rămâne un actor cheie în transformarea economiei saudite.

Proiectele reprezintă doar 6% din totalul activelor administrate de PIF, în scădere de la 8% în 2023, ceea ce arată o diversificare a portofoliului. În același timp, investițiile internaționale au scăzut de la 20% la 17% din portofoliu, semnalând o concentrare mai mare pe piața internă.