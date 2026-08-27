Parlamentul din Papua Noua Guinee a început să examineze rezultatul referendumului privind statutul regiunii autonome Bougainville, în care o proporție covârșitoare a alegătorilor s-a pronunțat pentru independență. La scrutinul organizat în 2019, 97,7% dintre participanți au votat pentru desprinderea regiunii de Papua Noua Guinee, potrivit Reuters.

Referendumul nu are însă caracter juridic obligatoriu. Pentru ca rezultatul să producă efecte și să deschidă oficial calea către independență, acesta trebuie ratificat de Parlamentul național printr-un vot separat.

Bougainville, teritoriu autonom cu aproximativ 370.000 de locuitori, este format din două insule principale și mai multe insule de dimensiuni mai mici. Drumul către actuala etapă a fost unul lung, fiind nevoie de negocieri între autoritățile de la nivel național și reprezentanții regiunii.

Guvernul Papua Noua Guinee și administrația Bougainville au convenit recent ca Parlamentul să înceapă dezbaterea asupra rezultatului referendumului. Data la care va avea loc votul final nu a fost stabilită deocamdată.

Autoritățile din Bougainville și-au conturat deja propriul calendar pentru desprinderea de Papua Noua Guinee. Liderii regionali urmăresc obținerea unei autonomii extinse până în septembrie 2027 și declararea independenței complete până în 2030.

Aspirațiile separatiste ale regiunii datează de mai multe decenii și au fost alimentate inclusiv de disputele privind exploatarea resurselor naturale. Un rol central l-a avut mina de cupru și aur Panguna, una dintre cele mai importante exploatări din zonă, administrată în trecut de compania Rio Tinto.

Nemulțumirile legate de distribuirea veniturilor generate de exploatarea minei au contribuit la izbucnirea unui conflict armat devastator. Războiul civil din Bougainville a durat ani de zile și s-a soldat cu mii de victime, provocând în același timp distrugeri importante și destabilizând regiunea.

Conflictul s-a încheiat printr-un acord de pace semnat în 2001. Documentul a prevăzut instituirea unui statut autonom pentru Bougainville și a inclus angajamentul organizării, la un moment ulterior, a unui referendum privind independența.

Scrutinul a avut loc în 2019, iar rezultatul a fost unul fără echivoc în favoarea separării. Totuși, au urmat ani de discuții între autoritățile regionale și guvernul central pentru stabilirea modului în care votul populației poate fi pus în aplicare.

Dacă Parlamentul de la Port Moresby va ratifica rezultatul, Bougainville ar putea intra în procesul formal de tranziție către independență și ar putea deveni, până la sfârșitul deceniului, unul dintre cele mai noi state ale lumii.