Antrenorul numit „analfabet” de Nelu Varga, replică usturătoare pentru patronul de la CFR Cluj

Eugen Trică a recaționat după ce fusese atacat de Nelu Varga, patronul echipei CFR Cluj. Omul de afaceri spusese de tehnician că este „un analfabet care se ruga de mine să îl angajez la club”.

Trică a ripostat și a spus că, de fapt, Varga nici nu este patronul echipei și ar avea legături cu lumea interlopă. „Eu îl cunosc foarte bine pe Neluțu sau Taty, cum îi mai spune lumea interlopă. Voi știți foarte bine că el, de fapt, nu este patronul CFR-ului. Știți, dar nu spune nimeni în spațiul public. El nu are treabă cu CFR-ul. Probabil că și de aceea începe să îl jignească pe unul care aproape a mâncat din aceeași farfurie cu el. M-a durut lucrul ăsta, am încercat să fiu diplomat.

Și acum mă dor jignirile pe care mi le-a adus. Toată lumea de la Cluj știe ceea ce a făcut Eugen Trică acolo, a slăbit 30 de kilograme în acel campionat.

Atâta suferință, cât am pătimit eu pentru campionatul ăla... Și vine unul acum, că nu am cum să îi spun altfel, și mă jignește! E foarte urât din partea lui. Ca dovadă, l-am și blocat, nu mai este prietenul meu, este blocat în telefon și vă spun ca să și închidem. Să nu mai pronunțe niciodată în viața lui numele de Eugen Trică!”, a spus Trică pentru gsp.ro.

„Trăiește ca un suporter cu noi acele clipe frumoase, apoi vine și îl jignește pe unul care a contribuit decisiv. La brandul ăsta, pe care s-a urcat domnul Varga, cred că am pus și eu umărul. Eu, Cadu și toți ceilalți. Nu poți tu să spui așa ceva de unul care și-a rupt picioarele pentru CFR Cluj. Și nu vreau să spun mai multe despre cum a ajuns el să ia CFR. Încerc foarte mult să mă abțin, credeți-mă!”, a mai declarat fostul jucător al CFR-ului.