Antrenorul echipei de tineret FC Bacău și-a jefuit socrul. Cum a pus planul la cale

Georgian-Liviu Bordeanu, antrenorul echipei de tineret FC Bacău a fost condamndat la doi ani de închisoare cu suspendare de Judecătoria Bacău, după ce a pus la punct un plan prin care a încercat să fure o sumă mare de bani din locuința socrului său, folosindu-se de un complice și de un moment atent ales.

Georgian-Liviu Bordeanu, fost fotbalist și în prezent antrenor la echipa de tineret a FC Bacău, ar fi știut că socrul său ținea o sumă importantă de bani în casă. Pentru a intra în posesia acestora, a apelat la o persoană cunoscută, fost angajat al său, pe care l-a convins să comită furtul.

Pentru a crea condițiile ideale, acesta și-a scos socrii din locuință, invitându-i la restaurant, în timp ce complicele urma să acționeze.

După ce a primit confirmarea că apartamentul este gol, bărbatul trimis de antrenor a pătruns în imobil și a început să caute banii în camerele principale.

”În intervalul în care persoana vătămată și membrii familiei se aflau la restaurant, inculpatul Bordeanu i-a transmis un mesaj inculpatului R.A.M., comunicându-i că poate pătrunde în locuință, întrucât în acel moment nu se află nimeni în imobil (…) Acesta a urcat la etajul 4 și a pătruns în apartament, unde a procedat la răvășirea bunurilor din dormitor și sufragerie, în scopul identificării sumelor de bani. După aproximativ opt minute, respectiv la ora 20:00, inculpatul a părăsit imobilul purtând gluga hanoracului pe cap și având asupra sa sacoșa textilă de culoare albastră în care se aflau sumele de bani sustrase din lada canapelei. Ulterior, s-a urcat la volanul autoutilitarei Sprinter și a părăsit orașul”.

Ancheta a arătat ulterior că ușa nu fusese forțată, ceea ce a ridicat semne de întrebare în familie și a contribuit la descoperirea adevărului.

Suspiciunile au apărut chiar în familie, iar soția antrenorului a fost cea care a realizat că ceva nu este în regulă. În cele din urmă, acesta și-ar fi recunoscut implicarea și ar fi încercat să repare situația, returnând o parte din bani. Complicele a susținut că nu a știut suma totală pe care a furat-o, explicând că nu a numărat banii.

Inculpatul R.A.M. a explicat în fața instanței că nu a verificat niciodată suma totală aflată în geantă, ci doar banii pe care i-a primit ulterior, respectiv 28.000 de lire sterline. Această declarație a susținut concluzia că suma sustrasă inițial a fost semnificativ mai mare decât cea menționată în primele afirmații, depășind 20.000 de lire. Ulterior, în timpul audierii din 13 ianuarie 2026, acesta a recunoscut integral fapta, confirmând că a participat la furtul unei sume totale de 108.000 de lire sterline.

În ceea ce privește originea banilor, ancheta a arătat că aceștia proveneau din economiile familiei, fiind trimiși în mod constant de fiii victimei care lucrau în străinătate. Sumele ajungeau periodic la părinți, inclusiv prin intermediul firmelor de transport internațional de persoane și colete, ceea ce explică valoarea ridicată a banilor păstrați în locuință.

Magistrații au stabilit că antrenorul a avut un rol central în organizarea jafului, fiind cel care a pus la punct întregul plan și a coordonat desfășurarea acestuia. În calitate de ginere al victimei, acesta nu doar că a inițiat ideea furtului, dar i-a furnizat complicelui toate detaliile necesare despre existența și amplasarea banilor, contribuind direct la reușita acțiunii. Tot el a fost cel care a verificat dacă locuința era liberă și a indicat momentul potrivit pentru pătrunderea în apartament, asigurând astfel condițiile concrete pentru comiterea faptei.

În final, Judecătoria Bacău a decis condamnarea lui Georgian Bordeanu la 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare, precum și obligarea acestuia la plata unor daune materiale în valoare de 20.000 de lire sterline. Complicele său a primit o pedeapsă de 2 ani de închisoare, tot cu suspendare.