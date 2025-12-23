Monden

Anna Kournikova și Enrique Iglesias au devenit părinți pentru a patra oară

Anna Kournikova și Enrique Iglesias au devenit părinți pentru a patra oară
Anna Kournikova și Enrique Iglesias au anunțat că familia lor s-a mărit odată cu venirea pe lume a celui de-al patrulea copil. Cuplul, mereu discret în privința vieții personale, a ales să împărtășească vestea cu fanii printr-un mesaj special, exprimându-și emoția și recunoștința înainte de Crăciun, informează The Sun.

Anna Kournikova a devenit din nou mamă la 44 de ani: a născut al patrulea copil

Fosta jucătoare de tenis Anna Kournikova a împărtășit pe rețelele sociale vestea cea mare despre noul membru al familiei sale, pe care îl are împreună cu cântărețul Enrique Iglesias.

La 44 de ani, Kournikova a publicat pe Instagram o fotografie adorabilă cu micuțul, înfășurat și purtând o căciuliță drăguță, alături de un ursuleț de pluș. Postarea nu a dezvăluit sexul copilului, păstrând astfel un aer de mister.

În legenda imaginii, fosta sportivă a menționat că bebelușul s-a născut pe 17 decembrie, cu cinci zile înainte de a fi făcut public anunțul.

Extrem de discreți în privința vieții personale, sportiva și artistul au ales să facă publică vestea printr-o postare emoționantă pe Instagram. „Soarele meu 17.12.2025”, au scris cei doi alături de fotografia în care bebelușul doarme liniștit într-un pătuț de spital.

Nou-născutul își face loc într-o familie deja numeroasă, alături de trei frați: gemenii Lucy și Nicholas, care au șapte ani, și Mary, în vârstă de cinci ani, i se mai spune și Masha, forma rusească a numelui său, folosită în țara natală a mamei.

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

Mesajele din partea fanilor au curs după aflarea veștii

Postarea a stârnit imediat reacții din partea fanilor, cei 1,9 milioane de urmăritori ai ei umplând secțiunea de comentarii cu mesaje de felicitare și urări călduroase.

Cineva a postat: „Un cadou prețios de Crăciun în avans”. Un al doilea a scris: „Omg!!! Mă bucur atât de mult pentru voi. Felicitări”.

Un al treilea a comentat: „Felicitări, Anna și Enrique”. Un al patrulea a spus: „Felicitări.” Altcineca a adăugat: „Vești uimitoare, toate cele bune”.  Un alt fan a scris: „Mă bucur atât de mult pentru voi doi. Familia continuă să crească”. Enrique Iglesias le-a răspuns comentatorilor: „I'm so Happy ❤️❤️”. (Sunt atât de fericit!)

Anna Kournikova a fost considerată cea mai sexy jucătoare de tenis din toate timpurile

Anna Kournikova s-a retras din tenisul profesionist în 2003 și de atunci își protejează cu discreție viața de familie. Fosta sportivă, care a încercat și modelingul, a fost desemnată în 2002 cea mai atrăgătoare femeie din lume, depășindu-le pe vedetele Britney Spears și Jennifer Lopez. În 2010, ea a primit și titlul de cea mai sexy jucătoare de tenis din toate timpurile.

Deși nu a câștigat niciun titlu de Grand Slam la simplu, Kournikova a fost aproape de performanța supremă, ajungând în semifinalele de la Wimbledon în 1997. Cariera sa a fost însă afectată de accidentări, în special probleme la spate, care au dus la retragerea sa prematură la doar 21 de ani.

După retragere, Anna și-a găsit liniștea în viața de familie, în timp ce partenerul său, Enrique Iglesias și-a continuat cariera susținând concerte în toată lumea.

Proiecte speciale