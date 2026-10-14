Agenția Națională de Integritate (ANI) a descoperit 107 incidente de integritate în procedurile de achiziții publice desfășurate între iunie și septembrie 2026, valoarea totală estimată a contractelor vizate depășind 2,3 miliarde de lei. Verificările efectuate prin sistemul informatic PREVENT 2.0 au scos la iveală posibile conflicte de interese, în situații în care persoane cu funcții de decizie aveau legături cu firme participante la licitații, inclusiv prin relații de familie sau participații indirecte la capitalul unor societăți. În unele cazuri, avertismentele ANI au dus la excluderea ofertanților sau la înlocuirea membrilor comisiilor de evaluare.

Potrivit datelor transmise de instituție, sistemul PREVENT 2.0 a analizat, în perioada iunie-septembrie 2026, un număr de 6.346 de proceduri de achiziții publice, care au cuprins 34.446 de loturi. Bugetul total al acestora a ajuns la aproximativ 113,7 miliarde de lei, din care peste 72,3 miliarde de lei proveneau din finanțări nerambursabile.

În urma verificărilor, ANI a identificat 107 incidente de integritate, valoarea estimată a procedurilor vizate fiind de 2.307.308.132 de lei.

Această sumă reprezintă valoarea achizițiilor în care au fost identificate riscuri de integritate și posibile conflicte de interese, nu un prejudiciu stabilit sau bani despre care instituția susține că ar fi fost deturnați.

Sistemul PREVENT urmărește să identifice asemenea situații înainte de finalizarea procedurilor, astfel încât autoritățile contractante să poată lua măsurile necesare pentru eliminarea riscurilor.

Cel mai valoros caz identificat de ANI vizează o achiziție publică de peste 1,6 miliarde de lei, organizată de o autoritate publică locală.

Verificările au arătat că unul dintre factorii de decizie ai instituției avea și calitatea de membru în consiliul de administrație al uneia dintre companiile participante la licitație. Situația putea genera un conflict de interese, deoarece aceeași persoană ocupa o poziție de conducere atât la autoritatea care organiza achiziția, cât și la una dintre societățile ofertante.

După emiterea avertismentului de integritate, autoritatea contractantă a informat ANI că persoana vizată nu mai ocupa funcția de administrator al companiei ofertante la momentul respectiv.

Monitorizarea nu a fost însă încheiată. „Agenția monitorizează procedura în continuare”, precizează ANI.

Instituția nu a făcut publice numele autorității contractante, identitatea persoanei implicate, compania participantă sau obiectul contractului.

Valoarea acestei proceduri reprezintă aproximativ 69% din totalul achizițiilor vizate de incidentele de integritate raportate pentru perioada iunie-septembrie 2026.

Un alt caz prezentat de ANI, descris drept o „căsătorie neprevăzută”, privește o achiziție publică de aproape 6 milioane de lei, organizată de o autoritate locală și finanțată din fonduri bugetare.

În timpul procedurii, sistemul informatic a identificat o legătură de familie între un factor de decizie al instituției și una dintre firmele participante.

Mai exact, soțul recent căsătorit al persoanei cu atribuții decizionale era administratorul unei societăți care făcea parte din asocierea înscrisă la licitație.

ANI a emis un avertisment de integritate, iar comisia de evaluare a exclus asocierea și a respins oferta depusă. Ulterior, întreaga procedură de achiziție publică a fost anulată.

Un alt incident a fost identificat la o procedură organizată de o companie națională pentru atribuirea unui contract de lucrări în valoare de aproximativ 110 milioane de lei.

În acest caz, părintele vitreg al unui membru al comisiei de evaluare era asociat și administrator al unei firme care participa la licitație, în componența unei asocieri ofertante.

Legătura familială a ridicat semne de întrebare cu privire la imparțialitatea evaluării ofertelor, având în vedere că membrul comisiei putea participa la analizarea unei propuneri depuse de o companie condusă de părintele său vitreg.

După avertismentul transmis de ANI, persoana respectivă a fost înlocuită cu un membru supleant. Procedura se află în continuare sub monitorizarea instituției.

Verificările au identificat un posibil conflict de interese și la o achiziție publică de aproximativ 30 de milioane de lei, finanțată din fonduri europene și organizată de o autoritate locală.

De această dată, legătura dintre un membru al comisiei de evaluare și administratorul uneia dintre firmele ofertante era indirectă și implica relații succesive de afinitate.

Potrivit explicațiilor ANI, membrul comisiei avea o relație de afinitate de gradul I cu socrul sau soacra sa, iar această persoană avea, la rândul său, o relație de afinitate de gradul I cu administratorul companiei ofertante, respectiv fiul sau fiica vitregă.

După emiterea avertismentului de integritate, membrul comisiei a fost înlocuit cu un supleant. Procedura ilustrează modul în care sistemul poate identifica riscuri care nu rezultă dintr-o legătură directă între persoanele implicate.

Un alt caz vizează o achiziție publică de servicii în valoare de aproximativ 400.000 de lei, organizată de o filială a unei autorități publice centrale și finanțată din fonduri europene.

Sistemul PREVENT 2.0 a identificat o legătură indirectă între un membru al comisiei de evaluare și societatea participantă la licitație. Copilul persoanei respective era acționar într-o companie care deținea, la rândul său, participații la firma ofertantă.

Astfel, relația dintre membrul comisiei și societatea participantă era realizată prin intermediul unei alte persoane juridice.

Deși sistemul a emis o notificare privind această legătură, verificarea formularului de integritate a arătat că nu fuseseră încă adoptate toate măsurile necesare pentru eliminarea riscului. Procedura este în continuare monitorizată de ANI.

Datele instituției arată că, între februarie și septembrie 2026, sistemul PREVENT 2.0 a analizat 13.597 de proceduri de achiziții publice, care au inclus 81.532 de loturi. Valoarea totală a bugetelor aferente a depășit 216,3 miliarde de lei, dintre care aproximativ 114,7 miliarde de lei reprezentau finanțări nerambursabile.

În perioada februarie-mai, ANI a identificat 104 incidente de integritate, cu o valoare estimată de aproximativ 2,4 miliarde de lei. În următoarele patru luni, instituția a semnalat alte 107 incidente, în valoare de aproximativ 2,3 miliarde de lei.

În total, pentru cele opt luni, au fost raportate 211 incidente de integritate, valoarea cumulată a procedurilor vizate depășind 4,7 miliarde de lei.

Numărul incidentelor a crescut ușor în intervalul iunie-septembrie, deși numărul procedurilor analizate a scăzut de la 7.251 în primele patru luni la 6.346 în perioada următoare.

Sistemul PREVENT a fost lansat în 2017, în baza Legii nr. 184/2016, pentru a preveni conflictele de interese în procedurile de achiziții publice.

Mecanismul verifică automat informațiile introduse în formularele de integritate și le compară cu date din registre oficiale, inclusiv cele referitoare la societățile comerciale și la evidența populației.

Atunci când sunt identificate posibile conflicte de interese, inspectorii de integritate analizează situația și pot transmite avertismente autorităților contractante. Conducătorii instituțiilor trebuie să dispună măsurile necesare pentru eliminarea riscurilor, în conformitate cu legislația aplicabilă.

Aceste măsuri pot include înlocuirea membrilor comisiilor de evaluare sau excluderea ofertanților, atunci când sunt îndeplinite condițiile legale.

ANI susține că identificarea timpurie a riscurilor permite economisirea resurselor necesare unor investigații ulterioare și recuperării eventualelor prejudicii.

„Să investighezi faptele și să recuperezi prejudiciile deja produse implică mult mai multe resurse umane, tehnice și financiare decât să previi producerea acestora”, transmite instituția.

Prin sistemul PREVENT, Agenția urmărește să identifice din timp posibilele conflicte de interese și să permită autorităților să intervină înainte ca procedurile de achiziții publice să fie finalizate.