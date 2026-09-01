Fostul cancelar german Angela Merkel a vorbit marți, la Ateneul Român, despre situația politică din România și despre dificultatea formării unei majorități, în cadrul lansării volumului „Libertate. Amintiri 1954 - 2021”. Ea a spus că democrația presupune compromis și că „nu putem să mergem la alegeri de două ori pe an”. Angela Merkel a evitat să comenteze direct negocierile politice din România, dar a spus că își dorește ca țara să aibă din nou un premier ales.

Fostul cancelar german a vorbit despre schimbările produse în societate și despre presiunea tot mai mare asupra ideii de compromis politic.

„Bineînţeles că nu pot spune nimic pe marginea acestui subiect, doar că vă doresc să aveţi din nou un premier ales. Pot doar spune că se întâmplă ceva la modul general în societăţile noastre şi prin mediile sociale şi digitale, şi anume valoarea compromisului este pusă sub presiune din ce în ce mai mult. Nu există nicio regiune, niciun partid sau vreun guvern care să aibă majoritate absolută. Şi în interiorul partidului sunt tot felul de idei diferite şi fracţiuni, dacă nu eşti dispus să faci un compromis", a spus Merkel într-un dialog public cu diplomatul Emil Hurezeanu, fost ministru al Afacerilor Externe.

Angela Merkel a amintit și criticile primite în Germania pentru faptul că unele decizii ar fi fost luate prea lent în perioada în care a condus guvernul.

Fostul cancelar a explicat că reformele și deciziile politice sunt adesea în conflict cu dorința partidelor de a păstra sprijinul alegătorilor.

„Din punct de vedere obiectiv, e cu siguranţă corect. Pe de altă parte însă, (...) ce înseamnă democraţia? Înseamnă că eu, pentru decizia mea, trebuie să găsesc o majoritate. Bineînţeles că, câteodată, asta stă într-un conflict. Trebuie să reformăm sistemul de sănătate, fiscal, pensiile şi, în acelaşi timp, am alegători pe care vreau să-i satisfac, cărora vreau să le plac. Aşa că există întotdeauna presiunea de a spune că nu putem face această reformă, aia e prea rapidă, mai ai şi partidele populiste care oricum critică orice ai face şi care nu trebuie să argumenteze.

Nu vorbesc acum despre România, despre Germania. Avem discuţii privitoare la pensii în Germania, nivelul pensiilor să fie 48% din ultimul salariu şi AfD, partidul populist, spune 70. Dar niciodată nu sunt întrebaţi de unde să vină banii. Oamenii spun 'Păi, se cheltuie pe atâtea alte lucruri, de ce să nu meargă?'. Şi acum, mijlocul societăţii, centrul societăţii trebuie să fie suficient de puternic pentru a parcurge această cale dificilă de a găsi un compromis. Şi nu trebuie să iei o decizie individuală la nivel de guvern. Ieşi şi spui 'Dacă eu aş fi fost singur, aş fi luat eu o altă decizie', spunând 'cazul ideal ar fi fost altul', pentru că nu-i convingi pe oameni.

Cetăţenii îşi doresc să ştie. Ok, am procedat aşa în calitate de guvern şi n-o să încep să îmi bălăcăresc mâine partenerul. Putem spune 'pur şi simplu nu s-a putut mai mult, aşa aţi ales şi acum, pas cu pas, trebuie să vedem cum parcurgem aceşti paşi. Şi cine se enervează zi de zi 'nu va ajunge la rezultate bune'", a arătat fostul Cancelar, potrivit traducerii oficiale.

Merkel a vorbit și despre influența mediilor digitale asupra modului în care sunt percepute problemele politice.

Angela Merkel consideră că "mediile digitale primesc atenţie foarte mare când vorbeşti despre ceva ce nu funcţionează".

În final, fostul cancelar a revenit la situația din România și la nevoia de colaborare între partide.

"Şi pot doar să-mi doresc ca în România să existe atât de mulţi oameni care să respecte celelalte partide atât de mult, încât să se pună împreună, pentru că nu putem să mergem la alegeri de două ori pe an. Alegerile sunt rezultatele gândurilor cetăţenilor. Nu vin aşa din cer senin. Şi România a realizat mult în ultimele decenii. Poate nu totul la viteza dorită, însă sunt probleme care trebuie abordate şi avem nevoie de oameni care sunt dispuşi să facă compromisuri. (...) Cred că aveţi câţiva. Vă doresc toate cele bune", a subliniat fostul cancelar.