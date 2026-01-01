Angela Gheorghiu, despre căsnicia cu Roberto Alagna. A trecut prin multe

Angela Gheorghiu a povestit recent despre viața sa personală, iubire și lecțiile dureroase învățate din mariajul cu tenorul Roberto Alagna. După ani plini de aplauze, pasiuni intense și despărțiri dificile, soprana trăiește acum o relație armonioasă alături de medicul stomatolog Mihai Ciortea, cu 22 de ani mai tânăr, și privește cu seninătate către trecutul care a format-o.

Pe scenă, Angela și Alagna erau un cuplu legendar, capabil să ofere spectacole memorabile publicului internațional. În viața personală, însă, povestea lor a fost marcată de tensiuni și gelozie. Astăzi, soprana pare să fi găsit echilibrul pe care îl căuta de mult: „Dacă te înțelegi cu omul iubit chiar și în momentele de tăcere, atunci cred că asta înseamnă iubirea adevărată”, a mărturisit Angela Gheorghiu.

Soprana le-a recomandat femeilor să fie mai curajoase decât a fost ea. Artista a spus că a uitat trecutul său pentru a avea o viață liniștită.

„Dacă vă referiți la fostul meu soț, tenorul francez Roberto Alagna, mă gândesc că femeile ar trebui să fie mai curajoase decât am fost eu. În cazul meu, faptul că eram amândoi împreună pe scenă a contat la durata relației noastre: chiar dacă acasă nu ne era întotdeauna bine, pe scenă cream ceva magic împreună și ne reîndrăgosteam la fiecare spectacol. Acest lucru a fost mai puternic, chiar dacă gelozia excesivă a acaparat viața noastră… Eu sunt fericită și iert, uit aproape tot ceea ce este negativ, am această forță sau poate este modul meu de a mă păstra bine cu mine însămi."

Soprana a mai spus că nu regretă nimic din viața ei și că acum este cu adevărat fericită. „Nu am niciun regret. Mi-am trăit viața așa cum mi-am dorit și am știut mai bine. Chiar dacă am greșit, a fost greșeala mea și viața a mers mai departe. S-ar putea face cu siguranță un film despre viața mea, și pot spune că sunt cu adevărat fericită și norocoasă pentru viața extrem de intensă pe care o trăiesc.”

În prezent, Angela Gheorghiu se bucură de momente simple, dar pline de satisfacție: pasiunea pentru natură, plimbările în aer liber și filmele sunt printre activitățile care îi oferă relaxare. Artista este recunoscătoare pentru echilibrul și stabilitatea pe care le trăiește alături de Mihai Ciortea.