Angajată a Poștei Române din Târgu-Jiu, reținută pentru delapidare de peste 1,1 milioane lei

O femeie de 57 de ani, angajată la un oficiu poștal din Târgu-Jiu, a fost reținută pentru 24 de ore, fiind acuzată că și-ar fi însușit peste 1,1 milioane de lei din titluri de stat. „La data de 11 septembrie 2025, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Gorj, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, au reţinut pentru 24 de ore şi introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al I.P.J. Gorj, o femeie, de 57 de ani, din Târgu Jiu, bănuită de săvârşirea infracţiunilor de delapidare, sustragere sau distrugere de înscrisuri, înşelăciune, fals informatic şi fals intelectual”, a transmis instituția printr-un comunicat citat de gorjeanul.ro.

Anchetatorii susțin că, între octombrie 2023 și martie 2025, femeia ar fi anulat 23 de titluri de stat direct din aplicația informatică și ar fi falsificat documentele aferente, însușindu-și astfel aproximativ 1.140.000 de lei. În prezent, aceasta se află în custodia poliției și urmează să fie prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu pentru luarea unor măsuri preventive.

Situația este cu atât mai gravă cu cât oamenii care au depus bani prin intermediul Poștei Române cred că dețin titluri de stat, dar acestea nu există în realitate. Practic, investitorii nu vor primi nici dobânzi și nici dividende, fiind victimele unei fraude extinse, posibil favorizate de lipsa unor controale interne eficiente. Daniela Mărgulescu, angajata vizată, era singura persoană cu atribuții în gestionarea acestor instrumente financiare la oficiul respectiv.

Deși ancheta a scos la iveală un prejudiciu semnificativ, până acum nu s-au dispus alte măsuri oficiale în afara reținerii. Surse apropiate familiei, citate de sursa menționată anterior, spun că femeia ar fi diagnosticată cu o boală gravă, iar fiul ei ar avea probleme cu jocurile de noroc – factori care, fără a justifica faptele, pot explica vulnerabilitățile exploatate într-un sistem lipsit de transparență.