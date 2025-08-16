Politica Andrian Candu, finul oligarhului Vladimir Plahotniuc, revine și susține Partidul Democrat Modern







Republica Moldova. Fostul președinte al Parlamentului și unul dintre foștii lideri ai Partidului Democrat, Andrian Candu, a revenit cu un mesaj, după mai mulți ani în care a fost absent în spațiul public. Finul oligarhului Vlad Plahotniuc îi îndeamnă pe foștii săi colegi „din toate partidele” să se „unească și să-și consolideze forțele pentru binele Republicii Moldova” . Acesta a urat succes în alegeri Partidului Democrat Modern din Moldova.

„Dragi prieteni, dragi colegi, unele legături trec dincolo de timp, funcții sau distanțe. Ele fac parte din ceea ce suntem astăzi, la fel ca fiecare proiect construit împreună cu încredere și speranță. Astăzi vreau să adresez un gând și un apel foștilor mei colegi din Pro Moldova. Partid pe care am avut onoarea să îl fondez și să îl conduc la începuturile sale. Acum, acest proiect politic are un nou nume, Partidul Democrat Modern din Moldova și intră într-o etapă decisivă pentru țară. Anume alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025”, a scris Candu pe pagina sa de Facebook.

Candu nu a anunțat dacă va fi sau nu parte a acestui proiect politic sau dacă va candida și el la alegerile parlamentare din 28 septembrie.

„Fac un apel și către foști colegi din toate partidele și către cei care, chiar dacă au lăsat politica în urmă, împărtășesc aceleași principii. Uniți-vă și consolidați forțele pentru binele Republicii Moldova. Urez echipei PDMM mult succes în această competiție electorală. Țara are nevoie de oameni dedicați, curajoși și hotărâți să pună umărul pentru viitorul Moldovei”, a mai scris Andrian Candu.

Amintim că Partidul Democrat Modern din Moldova, din care fac parte mai mulți foști membri ai PDM-ului condus de Vlad Plahotniuc, a anunțat marți, în cadrul unei conferințe de presă, că va participa la alegerile parlamentare din toamnă.

În fruntea formațiunii se află Boris Foca, fost lider local PDM și președinte al Camerei de Comerț și Industrie Moldova–China, alături de fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari. Foca a declarat că PDMM este „moștenitorul direct al fostului PDM” și a acuzat guvernarea PAS de „pro-europenism doar pe hârtie și anti-democrație în practică”.

Vlad Plahotniuc, nașul lui Andrian Candu și fost lider al Partidului Democrat, a fost reținut pe 22 iulie la Atena, după ce timp de șase ani s-a ascuns în mai multe țări. Acesta era însoțit de Constantin Țuțu la momentul reținerii. Procurorii eleni au emis mandate de arest pe numele lor, după ce au descoperit în vila închiriată de ei mai multe pașapoarte, buletine și permise de conducere false.

Poliția de la Chișinău a anunțat că Plahotniuc avea cel puțin șapte identități. Era atât cetățean al Ucrainei, României, Rusiei, dar și al unor țări mai exotice precum Vanuatu sau Irak.

Vlad Plahotniuc a părăsit țara în iunie 2019, imediat ce a pierdut puterea. Câteva luni mai târziu, pe numele lui a fost emis un mandat de arest pentru infracțiunea de spălare de bani. Și anume în legătură cu rolul său în schema bancară denumită generic „Frauda Bancară” din perioada 2013–2015. Atunci, din țară au fost scoși peste un miliard de dolari. Plahotniuc pledează nevinovat.