Andrew Tate, după ce a rămas fără permis: În România, rasistă și omogenă, societatea încă funcționează

Andrew Tate a lăudat, în stilul său caracteristic, străzile sigure din România, chiar și după ce a rămas fără permis după ce a fost prins cu o viteză de până în 200 km/h.

Andrew Tate a publicat un mesaj pe rețelele sociale, generând controverse și fiind acuzat de incitare la ură și promovarea intoleranței.

„Străzi pline de viață la ora 23:00, fără niciun polițist la vedere, în România. În orice țară occidentală, acest mediu ar fi fost distrus de tineri înarmați și violenți din țări străine. Dar în România, rasistă și omogenă, societatea încă funcționează. Rasismul îți protejează țara”, a scris Andrew Tate pe x.com.

Busy streets at 11pm with zero visible police presence in Romania.

In any western country, this environment would be destroyed by armed and violent youths from foreign lands.

But in racist and homogenous Romania - society remains.

Racism protects your country.

All… pic.twitter.com/f0101oD9bL

— Andrew Tate (@Cobratate) June 9, 2025