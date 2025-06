Andrew Tate, despre atacul de la casa sa din România: Un psihopat violent a pândit

Andrew Tate a discutat despre un incident recent în care un muncitor care lucra la casa sa din România a fost atacat de un bărbat. Fostul sportiv a relatat detaliile conflictului într-o postare pe platforma X.

În urma incidentului care a avut loc la casa din România, fostul sportiv a comentat situația pe o rețea de socializare, criticând atitudinea autorităților.

Acesta a relatat pe X că „un psihopat violent” a atacat cu o lamă un muncitor care lucra la garajul său din România, iar cel din urmă a fost rănit la braț de individul pe care l-a descris ca fiind un „german de stânga”.

A violent psychopath has been lurking the vicinity of my house recently.

Some German leftist.

One hour ago he attacked a construction worker who was working on my garage with a blade and sliced his arm open.

The police are finally getting involved but it took him trying to… pic.twitter.com/KUPNzHQVbA

— Andrew Tate (@Cobratate) June 18, 2025