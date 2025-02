Justitie UPDATE Declarații după ieșirea de la audieri. Andrei Caramitru, reclamat la poliție de Călin Georgescu.







Andrei Caramitru, fiul reputatului actor Ion Caramitru, s-a prezentat marți la sediul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Ilfov, unde este audiat într-un dosar privind fapte de instigare publică. Informația a fost confirmată de surse judiciare.

UPDATE La ieșirea de la audieri Andrei Caramitru a făcut apel la autorități pentru a lua toate măsurile legale pentru a opri candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din mai. Totodată, fiul reputatului actor Ion Caramitru a confirmat faptul că chemarea la IPJ Ilfov a fost urmarea unei plângeri a lui Călin Georgescu.

„Să vină aicea Călin Georgescu și să ne explice de unde a fost plătit 10 ani, în Austria, cine e în spatele lui. Pentru că au apărut toate informațiile cum că e finanțat de oligarhii ruși direct. Și domnul Călin Georgescu să vină să dea mult mai multe răspunsuri și să ajungă unde trebuie să ajungă. Nu oameni care scriu pe Facebook. (...) Plângerea penală e făcută direct împotriva mea de domnul Călin Georgescu pe o postare absolut neutră. Rog oamenii să se uite pe Facebook. E o posatre în care am făcut o analiză istorică asupra altor episoade mesianice de semi-rebeliune într-un stat. Practic am cerut ca aceste situații să fie neutralizate. (...) Adică CCR și celelalte autorități să acționeze, conform legii, evident. Plângerea se bazează doar pe acest cuvânt: „neutralizare”. Plângerea nu are nicio bază legală.”.

Andrei Caramitru mai menționează că plângerea se bazează pe această postare și pe o alta în care cere concret ce autorități să se sesizeze.

Călin Georgescu, inițiatorul plângerii

Dosarul în care este cercetat Andrei Caramitru a fost deschis în urma unei plângeri depuse de Călin Georgescu, cunoscut pentru opiniile sale controversate în spațiul public. Acesta l-a reclamat pe Caramitru pentru anumite postări pe Facebook, pe care le consideră instigatoare la fapte ilegale.

Potrivit articolului 368 din Codul Penal, „fapta de a îndemna publicul, verbal, în scris sau prin orice alte mijloace, să săvârșească infracțiuni se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, fără a se putea depăși pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea la săvârșirea căreia s-a instigat”.

Conform declarațiilor lui Andrei Caramitru, date la Antena 3, acesta a fost chemat în calitate de martor într-un dosar, pentru „a ajuta la anumite lucrări”.

Una dintre postările care au stârnit controverse face referire la mișcări istorice de revoltă și la modul în care statele au reacționat pentru a le neutraliza.

Postările lui Andrei Caramitru care au atras atenția autorităților

Caramitru a oferit exemple din istorie, de la revolte țărănești până la mișcări religioase radicale, sugerând că „neutralizarea liderului și reprimarea timpurie” sunt soluții eficiente pentru a preveni destabilizarea unei țări.

„Chestiile astea se întâmplă în situații de stres (pandemii, război, schimbări sociale) și sunt lansate de catre un Mesia care vrea să ia puterea.

Există doar 2 situații la final : sau statul se prăbușește și milioane mor ; sau statul reușește să elimine riscul. Nu există situația în care mesia și salvează ceva, din contră.

Cum e riscul eliminat cu succes ? Neutralizarea liderului + dacă e cazul represiune dură DAR devreme nu să aștepți să fie metastaza. În caz de metastază costurile sociale și nenorocirea e mult mult mai mare.

Cel mai deștept episod e cel din imperiul Otoman. Practic - șeful mistic, Zavi, a fost “convins” să se dezică de situațiune și de mișcarea pornită de el. S-a dezumflat rapid. La fel și cu rebeliunea anti-unire de la Iași, finanțată de ruși și la vârf cu mitropolitul Moldovei. (...) Asta e cazul fericit când se poate discuta cu nebunul. Dacă nu din păcate trebuie oprită decisiv situația. Și cred ca la noi nu ai ce negocia cu un cegeu”, arată Andrei Caramitru într-una dintre postările incriminate.

Postarea sa a fost interpretată de unii drept o analiză istorică, în timp ce alții au considerat-o o formă de îndemn la acțiune împotriva unor curente politice și sociale actuale. În timp ce unii consideră că investigația este o formă de cenzură politică, alții susțin că afirmațiile sale au depășit limita discursului acceptabil într-un stat de drept.

În perioada următoare, anchetatorii vor analiza probele și declarațiile părților implicate pentru a decide dacă se impune o punere sub acuzare sau clasarea dosarului, arată surse judiciare care au făcut declarații pentru știripesurse.ro.