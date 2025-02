International Mirel Curea: Ce se întâmplă când îi dai prostul bani mulți să facă o treabă. Mario Nawfal și mitingul lui Georgescu







Jurnalistul Mirel Curea vine cu o nouă dezvăluire în ceea ce-l privește pe Mario Nawfal, propagandistul american care îl promovează pe Calin Georgescu.

Mirel Curea, despre Mario Nawfal, propagandistul lui Calin Georgescu

Mirel Curea: „Rezultatul, atunci când îi dai prostul bani mulți să facă o treabă? Excesul de zel. Mario Nawfal, propagandistul american care îl promovează pe Calin Georgescu: „Românii inundă străzile Bucureștiului într-un protest masiv împotriva alegerilor furate.” (22.02.2025 - X)”.

Călin Georgescu spunea pe data de 22.02.2025, You Tube: „Eu nu am spus că astăzi va fi un protest de amploare (n.m. au fost până-n 2000, aduși de prin țară cu autocarele) și nici nu am invitat la un protest”.

Unui prieten i s-ar fi cerut 400.000. de dolari

Jurnalistul Mirel Curea mai rată în comentariul său că AUR ar fi plătit „prostului” suma de 800.000 de dolari. De asemenea, a mai dezvăluit că unui pritent de al său i-au cerut 400.000. de dolari, sfătuindu-l să meargă la Parchet.

„Surse AUR afirmă că prostului i-a fost plătită suma de 800.000 de dolari. Bani adunați în beneficiul lui CG de doi avocați bucureșteni. Unul se ocupă de plățile către jurnaliști, influenceri, etc, altul cere bani de la oameni de afaceri. Un prieten de-al meu le-a dat flit. De la el cereau 400.000. de dolari. L-am îndrumat către Parchet, a scris Mirel Curea pe contul personal de Facebook.

Dan Andronic: 800.000 de dolari a costat sprijinul lui Mario Nawfal

Și jurnalistul Dan Andronic a anunțat că Mario Nawfal, influencerul american care îl susține activ pe Călin Georgescu, ar fi primit suma de 800.000 de dolari de la AUR. Jurnalistul a scris pe social media că a aflat „de la un contribuabil”.

Vineri, 21 februarie, Mario Nawfal, care l-a intervievat pe Călin Georgescu, a declarat într-un mesaj pe platforma X că autoritățile române împiedică autocarele cu persoane care doresc să participe la protestele din București.

„Poliția blochează protestatarii la intrarea în București. Autoritățile blochează, la intrarea în București, accesul la un protest pașnic, oprind oamenii să se alăture demonstrației”, a scris pe x.com., influencerul american Mario Nawfal.