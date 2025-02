Călin Georgescu, despre anularea turului doi: A fost o violență absolut șocantă. Sunt nebuni

Călin Georgescu i-a acordat un interviu jurnalistului Mario Nawfal, despre care autorul a menționat că „va zgudui Uniunea Europeană”. Fostul candidat la prezidențiale a vorbit despre anularea alegerilor și despre perchezițiile efectuate la domiciliul șefului său de campanie.

Fostul candidat la alegerile din 2024 i-a criticat pe liderii politici din România.

„A fost o violență absolut șocantă. (…) Sunt nebuni. Adică acest lucru nu există în democrație. A fost o violență absolut șocantă, cu care ne luptăm”, a spus el.

🚨🇷🇴EXCLUSIVE: THE INTERVIEW THAT WILL SHAKE THE EU (and Maybe Help Save Democracy)

Calin was meant to be the President of Romania.

Instead, the election was canceled, and he, along with his team, are being raided and harassed.

I remember asking him privately why we’re having… https://t.co/8g0K1DquXC pic.twitter.com/of5PG0G0PW

