Andrei Caramitru provoacă un nou scandal. Tudor Chirilă, ținta declarațiilor sale agresive

Andrei Caramitru este băiatul tatălui său, regretatul actor Ion Caramitru. A apărut în spațiul public în urmă cu câțiva ani și a căpătat notorietate prin declarații controversate.

Caramitru Jr. se recomandă ca un consultant financiar de succes. Spre deosebire de tatăl său, pare mai interesat să-și facă un nume din scandalurile pe care le provoacă. Un timp a cochetat cu politica, fiind consilierul fostului președine al USR, Dan Barna. A fost trimis la plimbare tot din cauza afirmațiilor scandaloase.

În dreptul fiului regretatului actor Ion Caramitru nu se pot pune prea multe realizări din perspectivă profesională. Ori nu există, ori Andrei Caramitru este prea discret și nu vrea să ni le dezvălui. Având în vedere aptența sa pentru scandaluri publice, înclin să crede că n-ar fi vorba despre discreție.

Fiul regretatului director al Teatrului Național și-a făcut un nume (ajutat și de figura celebrului său tată) pe seama controverselor pe care le-a provocat. Declarațiile sale contondente sunt redate în spațiul public și provoacă numeroase controverse. Dar, omul dă înainte, chiar dacă, pe vremea când trăia, tatăl său mărturisea că l-a sfătuit să fie mai ponderat.

De această dată, ținta lui Andrei Caramitru a devenit Tudor Chirilă, la rându-i artist, protestatar și activist civic. Caramitru Jr. a reacționat nemulțumit că artistul i-a îndemnat pe elevii Colegiului Gheorghe Lazăr să plece din România. Îndemnul l-a nemulțumit pe fiul actorului care a reacționat pe Facebook.

„Omul ăsta e chiar toxic deja, și îmi măsor cuvintele. Cum naiba te duci tu la un liceu de elită în țară și – în momentul cel mai bun al țării din toată istoria sa – le spui unor copii influențabili să plece din tara? Nu le spui să voteze să se implice să schimbe lumea – ci să fugă? Și după mai pui și pe Facebook. Doar pentru ca în bezna minții tale ai frustrări personale – nu mai asculta lumea Vama – sau ce naiba ai? Ce rahat de influență asupra vieții lor are cine e prim ministru? An de an avem alți prim miniștri omule. Dacă era Barna sau Drulă trebuiau să stea în țară ca erau salvați de cine – de Barna?”, a scris Caramitru pe Facebook.