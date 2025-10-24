Anda Adam a executat-o pe Oana Zăvoranu. I-a luat și ultimul leu

Anda Adam a dezvăluit la un podcast faptul că a câștigat procesul împotriva Oanei Zăvoranu, dar nu i-a fost ușor să scoată banii de la ea. Asta pentru că Zăvo a cam rămas fără finanțe.

Artista a povestit că după ce Zăvo ar fi spus niște lucruri urâte despre ea și copilul ei, a decis să o dea în judecată. ”Oana Zăvoranu a pierdut procesul și mi-a și dat banii. Nu atât cât aș fi vrut eu să obțin de la ea pentru toate lucrurile pe care mi le-a zis. Au fost 4.000 de euro. Și i-a fost greu să îmi dea banii pentru că nu mai avea bani.

Nu avea din ce să mai plătească, pentru că deja, din câte am înțeles, avea foarte multe datorii. Avea să dea foarte mulți bani la foarte multă lume și nu mai avea nimic. Avea proprire pe toate conturile. Dar banii s-au tras automat pentru că e o procedură legală cu executor. Și de fiecare dată când au mai existat ceva sume la ea în cont, acești bani erau trași”, a povestit artista.

De altfel, cântăreața a spus că a fost nemulțumită de decizia magistraților. ”I-am recuperat demult. Au venit banii cu tranșe mici, dar au venit. Eu am cerut 20.000 de euro și e mică suma, crede-mă pentru câtă terfeleală a făcut ea-n presă.

Am cerut 20.000 de euro și s-au aprobat 20.000 de lei, care a fost costul avocatului. Ar fi meritat să plătească mult mai mult”, a mai spus Anda Adam.

Scandalul a pornit în momentul în care artista s-a pozat cu fiica ei în tricouri similare mamă fiică. Oana Zăvoranu a spus atunci că Anda Adam ”și-a scos fiica la produs”. Acest lucru a înfuriat-o pe artistă, care, deși nu e vreo fană a instanțelor nu a ezitat să apeleze la judecători.

Pe de altă parte, nu este singura persoană publică care a avut de-a face cu Zăvo. Mai multe influencerițe au dat-o în judecată pe Querida, printre care și Oana Roman. Până acum, Zăvo nu prea a avut câștig de cauză în nici un proces.