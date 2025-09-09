Politica Anchetarea fostului șef SIS ar putea arunca în aer partidul AUR







Alexandru Bălan, fost prim-adjunct al SIS, serviciul de informații al Republicii Moldova, a fost arestat de DIICOT, acuzat de trădare(deține și cetățenia română) prin transmitere de secrete de stat ale României către KGB din Belarus.

Prima observație: Ca să transmită secrete, în prealabil trebuia să le și obțină. Așa ceva nu era posibil, decât în cazul în care lucra în rețea. Adică, își recrutase surse cu acces la informații secrete. Potrivit informațiilor mele, își organizase o rețea de agenți sub umbrela KGB-ului belarus, care opera în mai multe state din UE.

Analtol Șalaru, fost ministru al Apărării din Republica Moldova, a făcut luni, la Antena 3 CNN, o serie de dezvăluiri cu privire la personaj. În primul rând, faptul că atâta timp cât a fost în activitate generalul „a jucat rolul principal anti-România din SIS Moldova”.

Și mai important decât atât, atunci când era în activitate, fostul prim-adjunct al SIS a coordonat recrutarea de studenți basarabeni aflați la studii în România. Evident, recrutările nu erau efectuate pentru că agenții ar fi prezentat vreun interes operativ semnificativ pe durata studiilor. În funcție de evoluțiile ulterioare finalizării studiilor, urma activarea acestora, în funcție de locurile de muncă din România și de anturajele pe care și le formau. La fel, în cazul celor care alegeau să se stabilească în alte țări din UE, sau de oriunde.

În același context, Analtol Șalaru a precizat că fostul prim-adjunct al SIS a fost trimis la post, la ambasada R. Moldova din Kiev, de unde, în 2019, a fost rechemat și demis. „Presupun că atunci a fost cumpărat de ruși sau belaruși, e același lucru, nu e diferență”, a spus Şalaru.

Trebuie precizat faptul că în calitatea pe care a deținut-o Anatol Șalaru, aceea de ministru al apărării, avea acces absolut la informațiile obținute de structura de informații militare din subordinea sa. În plus, și la acelea obținute în cadrul cooperării acestei structuri cu cele străine, inclusiv cea românească.

Foarte interesantă este și una dintre concluziile fostului ministru al apărării de la Chișinău. „Are informatori probabil și în România, și în R. Moldova, și, după trei ani de activitate la ambasada de la Kiev, are multe relații. Cred că este un semnal clar: cei care au colaborat cu el trebuie să plece din SIS, iar unii foști absolvenți ai Academiei FSB din Rusia care lucrează la guvern și SIS să plece și ei.”

Important, fostul ministru al apărării, Anatol Șalaru, dezvăluie o legătură stupefiantă între Alexandru Bălan, fostul prim-adjunct al SIS, și partidul AUR. Unul dintre adjuncții SIS, Ruslan Munteanu, fratele deputatului AUR, Valeriu Munteanu, era „mâna dreaptă” a prim-adjunctului Alexandru Bălan. O căutare pe Youtube cu numele „Ruslan Munteanu” ni-l arată într-un podcast „Gândul Exclusiv” cum îl apără pe George Simion de acuzațiile ce țin de legăturile sale cu serviciile de informații ale Moscovei.

Revenind la chestiunea cu recrutarea de studenți moldoveni veniți la studii în România, să poposim un pic la deputatul AUR Valeriu Munteanu. Este născut în anul 1980 în satul Floreni, raionul Anenii Noi, RSS Moldovenească, pe atunci. A absolvit în 2003 cursurile Facultății de Științe Juridice ale Universității Valahia din Târgoviște. Ulterior, a devenit „master” în „Studii de securitate” la Universitatea din București, Facultatea „Sociologie și Asistență socială”.

Ce povestește Anatol Șalaru, despre acest fost student din Republica Moldova. „Un element care ridică semne de întrebare este faptul că acest Alexandru Bălan a fost mentorul lui Ruslan Munteanu(n.m. ajuns el însuși locțiitor în SIS), fratele deputatului AUR Valeriu Munteanu. Cei doi au colaborat strâns, iar aceste relații trebuie investigate. Ruslan Munteanu a fost mâna dreaptă a lui Alexandru Bălan, fost vice-director SIS.” O simplă coincidență? Eu nu cred în coincidențe.

În final, da, absolut de acord! Aceste relații trebuie investigate! Ele pot lămuri pe deplin natura acuzațiilor potrivit cărora între Moscova și AUR ar exista legături solide.