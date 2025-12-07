Anca Alexandrescu, în ziua alegerilor: Este experienţa vieţii mele de până acum

Anca Alexandrescu, candidată independentă sprijinită de AUR în cursa pentru Primăria Capitalei, și-a exprimat opțiunea electorală duminică dimineață, într-un context în care competiția pentru fotoliul de primar general este extrem de strânsă. Participarea ei la urne a atras atenția presei, mai ales pentru că ultimele măsurători o plasează la distanță infimă de contracandidatul PSD, Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

La ieșirea din secția de votare, Anca Alexandrescu a explicat că a tratat scrutinul ca pe un moment esențial pentru direcția în care va merge orașul, insistând că Bucureștiul are nevoie urgentă de o schimbare reală. Ea a spus că motivația campaniei sale a fost nemulțumirea față de modul în care sunt administrate serviciile publice și calitatea vieții în Capitală.

A subliniat că votul său a fost „pentru un oraș în care să se poată trăi”, legând mesajul de promisiunile făcute în timpul campaniei. Candidata a descris perioada electorală ca fiind una transformatoare și încărcată de emoție.

Rezultatele ultimului barometru Atlasintel, publicat pe 5 decembrie, indică o cursă extraordinar de apropiată. Alexandrescu se află pe primul loc cu 24%, urmată imediat de Daniel Băluță, creditat cu 23,9%. Locurile următoare sunt ocupate de Ciprian Ciucu (PNL) cu 20,2%, Cătălin Drulă (USR) cu 15,3% și Ana Ciceală (SENS), cu 10%.

Sondajul arată și nivelul de indecizie: 1,5% dintre respondenți nu au hotărât încă pe cine vor vota, 1,9% spun că își vor anula votul sau nu vor veni la urne, iar 1,6% afirmă că vor opta pentru un alt candidat.

În vârstă de 53 de ani, Anca Alexandrescu provine dintr-un mediu puternic ancorat în presă și comunicare publică, influențată de cariera tatălui ei, jurnalistul Horia Alexandrescu (1947–2021). După studii la Școala Superioară de Jurnalistică, a continuat cu dreptul și SNSPA, perioadă în care a lucrat și în redacțiile câtorva publicații.

Intrarea ei în politică are loc în 1996, când devine purtător de cuvânt într-o campanie locală a PSD. Ulterior este cooptată în echipa de comunicare a lui Adrian Năstase, alături de care lucrează atât în perioada guvernării 2000–2004, cât și în timpul opoziției. După declinul politic al lui Năstase, își continuă activitatea în Primăria Capitalei, în stafful lui Sorin Oprescu.

Între 2009 și 2012 ocupă funcții de comunicare în administrația locală, după care se mută la Palatul Victoria în mandatul lui Victor Ponta. După pierderea alegerilor, devine consilier pentru Liviu Dragnea în Parlament până în 2019. În 2018 intră în echipa premierului Viorica Dăncilă, relație descrisă în presă ca fiind complexă și tensionată, în special din cauza neîncrederii dintre cele două.