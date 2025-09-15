Analiza SHS. Septembrie poate aduce caniculă, înghețuri timpurii sau chiar ninsoare

Republica Moldova. Temperaturi sufocante, înghețuri timpurii sau chiar ninsoare. Toate acestea pot fi posibile în Republica Moldova pe parcursul lunii septembrie. O analiză realizată de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) arată că, de regulă, media termică a lunii este cu 4-5 grade Celsius mai scăzută decât în august. Astfel, temperaturile variază între +14,5°C în nord și +17°C în sudul țării.

În istoria măsurătorilor meteorologice, luna septembrie a consemnat extreme spectaculoase. La Soroca, pe 29 septembrie 1977, a fost înregistrată minima absolută de -6,3°C. La Bălțata (Criuleni), la nivelul solului, termometrele au coborât la -9°C. Pe de altă parte, maxima absolută s-a atins pe 2 septembrie 2015, la Fălești, când mercurul a urcat până la +38,6°C.

Septembrie 1996 a rămas în istorie drept cea mai rece lună de toamnă timpurie, cu medii între +10,8°C la Briceni și +13,3°C la Comrat. La polul opus, anii 2020 și 2023 au adus cele mai călduroase septembrie, temperaturile medii lunare oscilând între +19°C la Briceni și +21,3°C la Cahul.

Și surprizele nu se opresc aici. Înghețurile timpurii nu sunt rare pentru luna septembrie. La Bălți, pe 7 septembrie 1981, au fost semnalate înghețuri la sol de până la 0°C. În aer, recordul negativ a fost înregistrat pe 17 septembrie 1952 la Briceni, Bălți, Tiraspol și Leova, cu -2,5°C. În anumite cazuri, chiar și ninsoarea și-a făcut apariția. Prima fulguială a căzut pe 27 septembrie 1977 la Briceni, dar și în 1906 la Chișinău, însă stratul s-a topit rapid.

SHS atenționează că fenomenele extreme ale lunii includ și precipitații abundente. Ploile torențiale sunt observate, în medie, o dată la doi-trei ani, iar cele de lungă durată – o dată la un deceniu. Grindina cade de obicei o dată la șase ani, dar pericolul înghețurilor timpurii rămâne constant, cu o frecvență medie de o dată la șapte ani.

În prezent, la mijloc de septembrie 2025, temperaturile maxime oscilează între +20 și +25°C. Totodată, până pe 15 septembrie este în vigoare un Cod galben de „pericol excepțional de incendiu cu caracter natural”, avertizează SHS.