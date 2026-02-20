Amenințările și agresiunile împotriva judecătorilor, sancționate mai dur. Până la 8 ani de închisoare pentru violență

Republica Moldova. Persoanele care agresează sau amenință judecătorii vor răspunde penal, iar ultragierea magistraților, adică jignirea intenționată a acestora, va fi sancționată contravențional. În cazurile în care acțiunile sunt însoțite de violență, pedepsele pot ajunge până la 8 ani de închisoare.

Inițiativa legislativă, propusă de un grup de deputați din majoritatea parlamentară la recomandarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), prevede modificări în Codul Penal și Codul Contravențional și a fost adoptată în prima lectură în ședința Parlamentului din 19 februarie 2026.

Noul articol din Codul Penal prevede sancțiuni pentru amenințările verbale la adresa judecătorilor sau a familiilor acestora. Persoanele vinovate riscă amendă de până la 70.000 de lei, până la 190 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității sau închisoare de până la 3 ani.

Dacă amenințările sunt însoțite de acte de violență, distrugerea bunurilor sau cauzarea de daune materiale în proporții mari, Codul Penal prevede pedepse de la 5 la 8 ani de închisoare.

Potrivit completărilor aduse Codului Contravențional, ultragierea judecătorilor va fi sancționată cu amendă de până la 5.000 de lei sau până la 70 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității.

Încălcarea ordinii în instanță poate atrage amendă de până la 4.000 de lei, iar comportamentele huliganice ce perturbă desfășurarea ședințelor pot fi sancționate cu amendă de până la 5.000 de lei. Dacă sunt însoțite de amenințări sau gesturi agresive, amenda poate ajunge la 6.000 de lei sau se poate aplica arest contravențional de până la 10 zile.

Pentru filmările în instanță fără acordul judecătorului, amenda prevăzută este de până la 5.000 de lei.

Deputatul PAS Igor Talmazan a subliniat în plenul Parlamentului că tot mai mulți judecători se confruntă cu intimidări, presiuni și agresiuni, atât în persoană, cât și online. El a precizat că normele similare au existat anterior în Codul Penal din 2002, dar au fost eliminate ca parte a politicii penale, fiind considerate ulterior ineficiente.

Deputatul PAS Dinu Plîngău a menționat că magistrații trebuie să fie pregătiți să fie criticați, similar cu demnitarii de stat, deputații sau miniștrii. Totodată, acesta a propus ca prevederile privind ultragierea să nu limiteze dreptul cetățenilor de a critica activitatea judecătorilor și să fie excluse regulile referitoare la filmările în instanță.

La sfârșitul lunii ianuarie, o judecătoare de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a fost agresată chiar în timpul unei ședințe de judecată. Magistrata a fost lovită în cap cu un obiect de către o inculpată. În 2025, au mai fost înregistrate cazuri similare la Judecătoria Căușeni și Bălți, iar mai mulți judecători au reclamat amenințări și mesaje cu conținut agresiv.

Proiectul urmează să fie examinat și votat în lectura a doua, după depunerea amendamentelor propuse. Modificările vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, consolidând astfel protecția magistraților și sporind siguranța desfășurării actului de justiție în Republica Moldova.