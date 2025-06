Politica Amendat pentru că l-a susținut pe Nicușor Dan. Cum motivează AEP decizia







Vlad Gheorghe, politician independent, a fost sancționat de Autoritatea Electorală Permanentă cu o amendă de 15.000 de lei pentru că și-a exprimat susținerea pe Facebook pentru Nicușor Dan în timpul campaniei electorale, fără a eticheta postarea cu codul CMF – cod de mandatar financiar.

Vlad Gheorghe va contesta amenda în instanță

Gheorghe a anunțat pe pagina sa de Facebook că va contesta amenda în instanță și că va oferi sprijin celor care au primit sancțiuni similare.

„Am primit amendă de 15.000 de lei de la AEP. Pentru că am scris pe Facebook că îl susţin pe Nicuşor Dan. Serios. După prima dezbatere televizată din primul tur, am scris un text în care spuneam că Simion a fugit de confruntare, iar prestaţia celorlalţi candidaţi mi-a confirmat opţiunea: îl susţin pe Nicuşor Dan. AEP a văzut postarea şi... m-a amendat cu 15.000 de lei.

Motivul? Că nu am etichetat postarea cu CMF – cod de mandatar financiar. Şi asta, deşi nu am fost contracandidat şi nici nu am distribuit materiale electorale oficiale. Eram un cetăţean – politician, da – care şi-a exprimat o opinie. Ăsta a fost «delictul», afirmă fostul europarlamentar Vlad Gheorghe într-o postare pe pagina sa de Facebook.

BEC: Partidele care nu au candidați proprii își pot exprima susținerea

Conform politicianului independent, AEP a justificat amenda afirmând că materialul „îndeplinește toate condițiile pentru a fi considerat propagandă electorală și nu respectă regulile de etichetare”.

Vlad Gheorghe subliniază că, anterior, Biroul Electoral Central a menționat că partidele care „NU au candidați proprii nu pot face propagandă, dar pot exprima susținere”.

„Iar CMF-ul unui alt competitor nici măcar nu poate fi folosit. Adică, dacă puneam codul lui Nicuşor (n. red Nicuşor Dan), era ilegal. Dacă nu l-am pus, e amendă”, afirmă Gheorghe.

Gheorge consideră amenda - ridicolă

Politicianul a declarat că va contesta în instanță sancțiunea pe care o consideră „ridicolă” și îi încurajează pe cei care au primit amenzi similare să îi scrie, oferindu-le ajutor gratuit pentru a le contesta.

„Aşa trebuie să funcţioneze solidaritatea. Pentru că nu e vorba doar de mine. E vorba de principiul fundamental al libertăţii de exprimare. Nu are voie să fie reglementat cu CMF. Nu are voie să fie amendat de AEP pentru că nu convine Sistemului. Miroase de la o poştă a răzbunare. Sistemul loveşte fix pe cei care l-au susţinut pe Nicuşor Dan. Ori poate e doar disperare după bani. Ori ambele. România are nevoie de reguli clare, nu de interpretări abuzive şi sancţiuni după bunul plac”, afirmă Vlad Gheorghe.

De asemenea, el subliniază că, în procesul-verbal, AEP a considerat important să menționeze că postarea sa a fost distribuită de 623 de persoane.

„Nu e clar dacă li se pare mult sau puţin. Dar e clar că plătim oameni care urmăresc like-uri şi shares, în loc să se asigure că votul fiecăruia e apărat şi respectat”, a conchis politicianul.