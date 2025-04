Politica Control la AUR. AEP s-a autosesizat cu privire la contractul de lobby al lui Simion







Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a inițiat un control asupra Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) în urma informațiilor conform cărora partidul, condus de candidatul la prezidențiale George Simion, ar avea un contract de lobby cu firma americană BGD Legal and Consulting, în valoare de 1,5 milioane de dolari.

Contractul de lobby, pe situl Departamentului de justiție SUA

În schimbul acestei sume, compania s-ar fi angajat să organizeze întâlniri pentru George Simion cu lideri politici la Washington D.C. și să asigure apariții în presa din Statele Unite.

AUR a emis un drept la replică, afirmând că nu există un contract semnat cu firma respectivă. Totuși, documentele referitoare la acest contract, prezentate de Antena3 și G4Media, sunt înregistrate la Departamentul de Justiție al SUA și sunt disponibile pe site-ul acestuia.

„Având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public cu privire la faptul că partidul Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) ar fi desfăşurat posibile activităţi de propagandă politică cu încălcarea prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că au fost demarate procedurile legale în vederea declanşării misiunii de control privind verificarea finanţării activităţii AUR pentru campania electorală pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2025, precum şi a finanţării activităţii curente a acestei formaţiuni politice”, a comunicat joi AEP.

Contractul de lobby AUR - BGD Legal and Consulting, detalii

Contractul AUR - BGD Legal and Consulting, publicat pe site-ul Departamentului de Justiție pe 18 aprilie, include numele prim-vicepreședintelui AUR, Marius Lulea, și stipulează că suma de 1,5 milioane de dolari trebuie plătită în termen de 30 de zile.

De asemenea, pe contract figurează și Mateea Petrescu, directoarea de comunicare a fraților Tate. Compania de lobby nu va primi nicio plată dacă nu își îndeplinește obligațiile, care includ organizarea de întâlniri cu lideri politici americani la Washington DC pentru George Simion și apariții în presa americană, potrivit Antena 3.

Partidul AUR, comunicat referitor la contractul de lobby

„Informaţiile prezentate de dumneavoastră sunt false, nu există niciun contract semnat de AUR cu firma la care faceţi referire, este o dezinformare, nu am semnat niciun contract şi nici nu am dat niciun ban vreunei entităţi din SUA sau din orice altă ţară. Cheltuielile noastre sunt transparente şi nu însumează nici pe de parte suma pe care o afişaţi”, au spus cei de la AUR într-un comunicat pentru Antena 3 CNN.

Contractul dintre compania americană de lobby și partidul AUR a fost înregistrat la Departamentul de Justiție al SUA și este disponibil pe site-ul oficial al acestuia.

În plus, George Simion a contestat aceste informații într-o postare pe Facebook.

„Deși televiziunile afirmă că am plătit americanii, acest lucru nu este adevărat”, a scris președintele AUR pe Facebook.

Claudiu Târziu: Este legal contractul de lobby

Claudiu Târziu, co-fondator al AUR, care a părăsit partidul în urma unui scandal cu George Simion, a declarat la Antena 3 că este legal pentru un partid să încheie un contract de lobby.

„Nu ştiam, după cum vedeţi contractul e făcut pe 18 aprilie, eu am plecat din AUR pe 9 aprilie, dar nu am avut vreo ştiinţă pe acest subiect de vreo negociere, Dar trebuie să precizez că nu mi se ăare nimic ciudat sau nepotrivit în avea o firmă de lobby, dacă asta crezi că te poate ajuta într-o campanie electorală. E legal, nu intră sub incidenţa legii româneşti, nici a celei americane, lucrurile astea se fac. Se pune problema de oportunitate, în ce măsură te ajută să îţi faci lobby în America”, a afirmat el.

Subvenția primită de partid, folosită în alte scopuri

Când a fost întrebat dacă nu este și o problemă de moralitate, având în vedere că George Simion a promis de mai multe ori că va folosi subvenția primită de partid pentru a construi case și spitale pentru români, Claudiu Târziu a răspuns:

„Şi de moralitate în privinţa celtuirii banilor publici pe care ai spus că nu-i cheltui ... trebuie văzut dacă banii sunt din subvenţia dată de statul român. Orice partid politic poate să facă tot felul de cheltuieli pentru propagandă politică pentru a-şi duce mesajul politic mai departe din subvenţia de la stat. Nu mă îndoiesc că George Simion a consultat avocaţii înainte de a încheia un astfel de contract şi e legal”, a mai afirmat Claudiu Târziu.

Claudiu Târziu a respins afirmațiile conform cărora AUR ar fi încheiat alte contracte de lobby pentru George Simion.

Declarația prim-vicepreședintelui AUR, Marius Lulea

Răspunzând unei întrebări de pe pagina sa de Facebook, în care un utilizator întreba dacă este adevărat că „domnul Simion a cheltuit 1,5 milioane de dolari din banii românilor pentru o firmă de lobby”, Lulea a negat această informație.