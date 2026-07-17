Amendă maximă pentru un bărbat care a abandonat un câine. Ce valoare are sancțiunea

Un bărbat de 56 de ani din comuna Grădinari, județul Caraș-Severin, a primit amenda maximă prevăzută de lege după ce a abandonat, pe 16 iulie 2026, un câine de talie mare pe marginea DN 57, între Greoni și Oravița. Animalul fusese luat de acesta cu aproximativ o săptămână înainte, cu intenția de a fi îngrijit, a anunțatIPJ Caraș-Severin.

Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin a anunțat vineri că polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au fost sesizați în legătură cu abandonarea unui câine pe tronsonul Greoni–Oravița al DN 57. În urma verificărilor, oamenii legii au identificat persoana care lăsase animalul pe marginea drumului.

„În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că este vorba despre un bărbat, în vârstă de 56 de ani, din comuna Grădinari, care ar fi preluat un câine metis de talie mare cu aproximativ o săptămână înainte, cu intenţia de a-l îngriji, însă ulterior l-a abandonat pe marginea drumului”, precizează sursa citată.

Pentru abandonarea animalului, bărbatul a fost sancționat de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor cu o amendă de 12.000 de lei. Aceasta este valoarea maximă prevăzută de Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor.

Potrivit actului normativ, abandonul unui animal reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 3.000 și 12.000 de lei.

„Animalele nu trebuie preluate doar pentru ca ulterior să fie abandonate atunci când îngrijirea lor devine incomodă. Asumarea responsabilităţii faţă de un animal înseamnă grijă, respect şi implicare pe toată durata vieţii acestuia”, atrag atenţia poliţiştii de la Protecţia Animalelor.

Persoanele care nu mai pot avea grijă de un animal sunt îndemnate să caute variante prin care acesta să ajungă în siguranță la altcineva.

Printre soluțiile indicate se numără încredințarea animalului unui nou deținător, contactarea unei asociații de protecție a animalelor sau solicitarea sprijinului autorităților și organizațiilor de profil pentru găsirea unei adopții.

Polițiștii au atras atenția și asupra pericolelor suplimentare din perioada temperaturilor ridicate.

Un animal lăsat pe marginea drumului poate suferi din cauza lipsei apei, a căldurii excesive sau poate ajunge în situații care îi pun viața în pericol.

Prezența animalelor nesupravegheate pe carosabil poate reprezenta, de asemenea, un risc pentru șoferi și pentru ceilalți participanți la trafic.

„În contextul temperaturilor ridicate din această perioadă, animalele abandonate sunt expuse unor riscuri majore, precum deshidratarea, insolaţia sau chiar decesul. De asemenea, animalele lăsate nesupravegheate pe drumurile publice pot pune în pericol siguranţa traficului rutier. Nu abandonaţi animalele! Un gest responsabil poate salva viaţa unui animal şi poate preveni producerea unor tragedii”, avertizează poliţiştii Biroului de Prrotecţie a Animalelor.