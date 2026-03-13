Alți 96 de români au fost repatriați din Muscat. Anunțul făcut de MAE

Alți 96 de români, 21 minori, un infant și 74 adulți, au fost repatriați în siguranță din Muscat printr-un zbor organizat de România folosind capacitatea de transport aerian a rescEU, parte din mecanismul european pentru protecție civilă (UCPM). Printre pasageri s-au aflat 19 persoane cu probleme medicale și o femeie însărcinată, arată MAE.

La bordul aeronavei au mai fost 38 de cetățeni eligibili din alte state membre UE și țări terțe participante la mecanismul European de Protecție Civilă.

Aceasta este a treia misiune de repatriere organizată prin rescEU și al patrulea zbor de evacuare de la începutul crizei din Orientul Mijlociu. Costurile zborului au fost suportate din bugetul Uniunii Europene, iar ruta Muscat – București a fost operată de compania aeriană poloneză LOT, anunță Ministerul.

Transportul rutier până la Muscat a fost asigurat de MAE, prin Consulatul României la Dubai și Ambasada României la Abu Dhabi, autocarele fiind însoțite de o echipă consulară mobilă.

Transportul rutier va fi decontat de Comisia Europeană în proporție de până la 75%. Ambasada României la Muscat a coordonat preluarea cetățenilor și îmbarcarea acestora, împreună cu echipa Consulară Mobilă a Unității de Reacție Rapidă a Celulei de Criză a MAE.

Ambasada României la Abu Dhabi și Delegația UE la Riad, acreditată și pentru Oman, au gestionat toate demersurile necesare pentru trecerea frontierei dinspre Emiratele Arabe Unite către Oman.

Reprezentanții MAE și-au exprimat mulțumirile față de autoritățile din Emiratele Arabe Unite și Oman pentru sprijinul oferit în desfășurarea repatrierilor în siguranță. România este prima țară care a folosit capacitatea de transport aerian rescEU pentru repatrieri, de la înființarea mecanismului în 2019.

Până în prezent, peste 6.000 de români au revenit în siguranță din statele afectate de conflict, aproximativ 3.500 prin zboruri de evacuare, repatriere asistată sau facilitate de MAE. Ministerul precizează că toate cazurile prioritare au fost incluse pe acest zbor.

Demersurile de reconfirmare a solicitărilor de evacuare au început pe 11 martie. Echipele misiunilor diplomatice, în special Consulatul General al României din Dubai, au contactat fiecare cetățean pentru includerea pe zbor. La acel moment, aproximativ 270 de persoane erau în atenția autorităților, printre care minori, cazuri medicale, femei însărcinate și turiști rămași fără mijloace financiare.

Celula de Criză și echipele diplomatice și consulare ale MAE rămân pregătite să ofere asistență consulară, monitorizând situația regională și prioritizând siguranța cetățenilor români în funcție de evoluția condițiilor de securitate. MAE reamintește importanța înregistrării pe platforma eConsulat, verificarea informațiilor transmise de companiile aeriene și respectarea instrucțiunilor privind prezentarea la aeroport.