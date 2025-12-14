Alina și Daniela sunt pregătite să rămână în istoria României. Premieră pentru țara noastră

Construcția Autostrăzii Sibiu–Pitești, proiect considerat strategic pentru infrastructura rutieră a României, a atins un nou prag major. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a anunțat finalizarea completă a turnării betonului rutier în tunelul Curtea de Argeș, aferent Secțiunii 4 Tigveni–Curtea de Argeș. Este vorba despre primele tuneluri de autostradă care vor traversa Munții Carpați, marcând o premieră absolută în infrastructura rutieră românească.

Finalizarea acestei etape plasează proiectul într-o fază avansată de execuție și confirmă ritmul accelerat al lucrărilor pe una dintre cele mai dificile secțiuni ale autostrăzii A1.

Tunelul Curtea de Argeș este compus din două galerii distincte, cunoscute sub numele de „Alina” și „Daniela”. Potrivit declarației făcute de Irinel Ionel Scrioșteanu, lucrările de turnare a betonului rutier au început în urmă cu aproximativ două săptămâni pe primul fir, tunelul Alina, iar în această săptămână a fost finalizată și turnarea betonului pe cel de-al doilea fir, tunelul Daniela.

„A fost finalizată turnarea betonului rutier în tunelul Curtea de Argeș aferent Secțiunii 4: Tigveni – Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu – Pitești folosind un complex de 3 utilaje aduse special din Germania. Vă reamintesc faptul că am început această procedură acum 2 săptămâni cu primul fir de tunel, tunelul Alina, iar în această săptămână a început și a fost finalizat cel de-al doilea fir de tunel, tunelul Daniela”, a transmis Scrioșteanu.

Aceste tuneluri reprezintă elementele-cheie care vor permite, pentru prima dată, traversarea Carpaților pe o autostradă la standarde europene.

Turnarea betonului rutier în tunelul Curtea de Argeș s-a realizat folosind un sistem tehnologic complex, bazat pe trei utilaje speciale aduse din Germania. Aceste echipamente au permis turnarea continuă a betonului, fără întreruperi, o procedură esențială pentru asigurarea durabilității și calității suprafeței de rulare într-un mediu dificil, precum un tunel montan.

Secretarul de stat a explicat că sistemul rutier a fost realizat printr-o succesiune clară de operațiuni, executate în flux continuu. Primul utilaj a avut rolul de a așterne un strat inițial de beton de aproximativ 18 centimetri, de a vibra materialul pentru a asigura compactarea optimă și de a-l nivela la cota stabilită. În același timp, pe zona rosturilor de lucru, betonul a fost armat pentru a preveni fisurarea în timp.

Al doilea utilaj a intervenit ulterior, aplicând un strat suplimentar de beton, de aproximativ 7 centimetri, care a fost de asemenea vibrat și nivelat la cota finală de rulare, adică exact la nivelul pe care vor circula autovehiculele în interiorul tunelului.

Ultima etapă a fost realizată cu ajutorul celui de-al treilea utilaj, o platformă specială care a permis realizarea striațiilor necesare pentru creșterea aderenței suprafeței. În același timp, a fost pulverizată o soluție specială de impermeabilizare, menită să împiedice evaporarea rapidă a apei din beton și să asigure o maturizare controlată a acestuia.

Potrivit informațiilor furnizate de oficialul Ministerului Transporturilor, complexul de utilaje a permis turnarea unei cantități de aproximativ 700 de metri cubi de beton în fiecare zi. Lucrările s-au desfășurat fără întrerupere, în regim de 24 de ore din 24, șapte zile din șapte, atât în tunelul Alina, cât și în tunelul Daniela.

Această mobilizare intensă a fost posibilă datorită unei organizări logistice ample, care a implicat transportul constant al betonului, coordonarea echipelor din subteran și monitorizarea permanentă a parametrilor tehnici ai lucrării.

Odată încheiată turnarea betonului rutier, lucrările din tunelul Curtea de Argeș intră într-o nouă etapă. Potrivit lui Irinel Ionel Scrioșteanu, urmează realizarea instalațiilor necesare funcționării tunelului, lucrările de finisaje și conectarea fiecăruia dintre cele două fire la corpul principal al autostrăzii.

Aceste etape includ montarea sistemelor de ventilație, iluminat, siguranță și monitorizare, elemente obligatorii pentru exploatarea unui tunel de autostradă la standarde europene.

Datele oficiale indică o mobilizare semnificativă a antreprenorului pe întreg lotul Secțiunii 4. În prezent, pe șantier sunt implicați peste 550 de muncitori și aproximativ 200 de utilaje și echipamente de construcții. Lucrările pe această secțiune au început în vara anului 2023, iar progresul fizic este, potrivit autorităților, în avans față de graficul inițial.

Secretarul de stat a subliniat că ritmul actual de execuție oferă premisele deschiderii circulației pe acest tronson mai devreme decât termenul contractual, stabilit pentru anul 2027.