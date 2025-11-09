Alianța USR-PNL, constituită oficial pentru susținerea lui Mihai Răzvan Moraru la CJ Buzău

Din cuprinsul articolului Cine este Mihai Răzvan Moraru

Membrii Comitetului Politic al USR au validat, duminică, cu o largă majoritate, alianța electorală dintre USR Buzău și PNL Buzău pentru susținerea candidatului independent Mihai Răzvan Moraru la președinția Consiliului Județean Buzău, în cadrul alegerilor parțiale programate pe 7 decembrie. Moraru este contracandidatul lui Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău.

”Am venit în acest proiect pentru că nu pot accepta ca Buzăul să fie un judeţ de mâna a doua. Nu am venit să fac figuraţie. Cred că se poate câştiga şi sper ca toţi cei care îşi doresc altceva pentru Buzău să vină alături de noi. Voi încerca să le ofer oamenilor şansa de a da de mine uşor, inclusiv online. Vor fi instrumente prin care pot trimite propuneri şi sesizări şi vor primi răspunsuri. Vreau o campanie a transparenţei şi a comunicării directe”, a declarat Moraru, la lansarea oficială a candidaturii sale.

Moraru a enumera principalele probleme identificate în judeţ: sănătatea, infrastructura şi lipsa locurilor de muncă, subliniind că Buzăul ”a pierdut 50.000 de locuitori în ultimii 12 ani” şi că ”situaţia economică se degradează continuu”.

Potrivit comunicatului de presă al USR, Mihai Răzvan Moraru este antreprenor și fermier buzoian, cu peste 16 ani de experiență în mediul de afaceri. Una dintre realizările sale principale este înființarea primului centru privat de cercetare în nutriția agricolă din România.

Pe lângă activitatea economică, Moraru s-a implicat în proiecte sociale dedicate reducerii abandonului școlar în mediul rural. Eforturile sale au fost recunoscute prin Premiul Filantropiei, acordat la Gala Oameni pentru Oameni în 2019. Mihai Răzvan Moraru are 44 de ani, este căsătorit și are doi copii.