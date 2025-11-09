Politica

Alianța USR-PNL, constituită oficial pentru susținerea lui Mihai Răzvan Moraru la CJ Buzău

Comentează știrea
Alianța USR-PNL, constituită oficial pentru susținerea lui Mihai Răzvan Moraru la CJ BuzăuSursa foto: Facebook/Mihai Răzvan Moraru
Din cuprinsul articolului

Membrii Comitetului Politic al USR au validat, duminică, cu o largă majoritate, alianța electorală dintre USR Buzău și PNL Buzău pentru susținerea candidatului independent Mihai Răzvan Moraru la președinția Consiliului Județean Buzău, în cadrul alegerilor parțiale programate pe 7 decembrie. Moraru este contracandidatul lui Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău.

Marcel Ciolacu

Marcel Ciolacu. Sursa foto: INQUAM Photos / Octav_Ganea

”Am venit în acest proiect pentru că nu pot accepta ca Buzăul să fie un judeţ de mâna a doua. Nu am venit să fac figuraţie. Cred că se poate câştiga şi sper ca toţi cei care îşi doresc altceva pentru Buzău să vină alături de noi. Voi încerca să le ofer oamenilor şansa de a da de mine uşor, inclusiv online. Vor fi instrumente prin care pot trimite propuneri şi sesizări şi vor primi răspunsuri. Vreau o campanie a transparenţei şi a comunicării directe”, a declarat Moraru, la lansarea oficială a candidaturii sale.

Moraru a enumera principalele probleme identificate în judeţ: sănătatea, infrastructura şi lipsa locurilor de muncă, subliniind că Buzăul ”a pierdut 50.000 de locuitori în ultimii 12 ani” şi că ”situaţia economică se degradează continuu”.

Cine este Mihai Răzvan Moraru

Potrivit comunicatului de presă al USR, Mihai Răzvan Moraru este antreprenor și fermier buzoian, cu peste 16 ani de experiență în mediul de afaceri. Una dintre realizările sale principale este înființarea primului centru privat de cercetare în nutriția agricolă din România.

Stenograme incendiare din dosarul Marius Isăilă. Mită de un milion de euro pentru ministrul Apărării, cu promisiuni electorale pentru Cătălin Drulă
Stenograme incendiare din dosarul Marius Isăilă. Mită de un milion de euro pentru ministrul Apărării, cu promisiuni electorale pentru Cătălin Drulă
Cine mai construieşte folosind cărămida. Lupta dintre vechi și nou pe piaţa materialelor de construcţii
Cine mai construieşte folosind cărămida. Lupta dintre vechi și nou pe piaţa materialelor de construcţii

Pe lângă activitatea economică, Moraru s-a implicat în proiecte sociale dedicate reducerii abandonului școlar în mediul rural. Eforturile sale au fost recunoscute prin Premiul Filantropiei, acordat la Gala Oameni pentru Oameni în 2019. Mihai Răzvan Moraru are 44 de ani, este căsătorit și are doi copii.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:57 - Conference League nu e ca Superliga! Universitatea Craiova, învinsă acasă de UTA Arad
19:44 - Nicolas Sarkozy, al putea fi eliberat. Soarta fostului președinte se decide la Tribunalul din Paris
19:32 - Tragerea Loto, 9 noiembrie. Reporturi record la două categorii. Numerele câștigătoare
19:19 - Stenograme incendiare din dosarul Marius Isăilă. Mită de un milion de euro pentru ministrul Apărării, cu promisiuni e...
19:07 - Alianța USR-PNL, constituită oficial pentru susținerea lui Mihai Răzvan Moraru la CJ Buzău
18:59 - Alin Ene (CSM): Vicepremierul Oana Gheorghiu atacă independența justiției, numind-o „Caritas”

HAI România!

Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Un comunist la New York și o vizită de consolare la București . 7x7, analiza săptămânii
Un comunist la New York și o vizită de consolare la București . 7x7, analiza săptămânii

Proiecte speciale