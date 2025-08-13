Politica

Alfred Simonis: George Simion nu poate vorbi în numele poporului

Alfred Simonis: George Simion nu poate vorbi în numele poporuluiAlfred Simonis. Sursa foto: Răzvan Valcaneantu
Președintele PSD Timiș, Alfred Simonis, a declarat miercuri că liderul AUR, George Simion, „nu poate vorbi în numele poporului”, după ce acesta a susținut că PSD ar putea „să se reîntoarcă către poporul român” acceptând o guvernare în care prim-ministru ar fi Călin Georgescu. Simonis a subliniat că „poporul s-a exprimat la vot” și că PSD rămâne conectat la nevoile românilor.

Alfred Simonis despre declarația lui George Simion

Alfred Simonis a respins ferm ideea că George Simion ar putea reprezenta vocea poporului român. „Domnul Simion nu poate vorbi în numele poporului în niciun fel. S-a văzut asta și la alegerile pe care le-a pierdut cu diferență imensă în favoarea lui Nicușor Dan. Poporul s-a exprimat la vot, prin urmare nu ascultăm recomandări de la nimeni”, a afirmat liderul PSD Timiș.

El a amintit că PSD a câștigat alegerile parlamentare, însă a pierdut acolo unde au candidat reprezentanți ai partidului în competiții individuale. Simonis a subliniat că formațiunea pe care o conduce în județ a rămas conectată permanent la nevoile românilor.

Critici privind percepția asupra PSD

Întrebat unde a fost PSD în ultimii 30 de ani, Simonis a arătat că există o percepție greșită potrivit căreia partidul trebuie să deconteze toate măsurile luate în ultimele trei decenii. „Știu că ne place să credem că am fost 35 de ani la guvernare. Nu e adevărat, e fals. Eu am 39-40 de ani și nu pot deconta ce-au făcut acum 35 de ani înaintașii unui partid sau ai altuia”, a precizat acesta.

PSD sediu

PSD sediu. Sursa foto: guvernarepsd.ro

Simonis a dat exemplul activității sale la Consiliul Județean, unde a implementat reforme fără creșteri de taxe, fără sinecuri și fără acțiuni „doar de imagine”. În opinia sa, o reformă reală nu trebuie să înceapă cu majorări de taxe sau oprirea investițiilor, ci cu reducerea cheltuielilor nejustificate ale statului.

Reforme în interesul poporului

Simonis a amintit inițiativa sa legislativă prin care au fost eliminate pensiile speciale pentru parlamentari. „Astăzi, parlamentarii nu mai au pensii speciale pentru că am făcut eu o lege pe care am inițiat-o, semnat-o, depus-o și adoptat-o în Parlamentul României”, a subliniat el.

Acesta a mai afirmat că PSD, dar și alte partide, au realizat reforme importante în timp, însă actualul context economic impune reducerea cheltuielilor. El a cerut revenirea la masa negocierilor, renunțarea la mize politice și la creșterea taxelor pentru mediul de afaceri românesc cu capital autohton, potrivit news.com.

George Simion, președintele AUR, a afirmat că partidul său sa urmărește să ajungă la guvernare, începând din toamnă, în parteneriat cu Partidul Social Democrat . Conform declarațiilor sale, acest scenariu ar fi posibil doar în cazul reușitei unei moțiuni de cenzură pe care AUR plănuiește să o înainteze în Parlament.

