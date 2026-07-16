Alexandru Petrescu, președinte ASF, consideră că o piață de capital puternică este un indicator al maturității unei economii și una dintre marile sale surse de încredere, finanțare și dezvoltare pe termen lung.

„Am participat astăzi la întâlnirea Comitetului de Piețe de Capital și Servicii Financiare al AmCham România, unde am discutat despre activitatea recentă a Autorității de Supraveghere Financiară și despre direcțiile în care trebuie să evolueze piața de capital din România”, a declarat el.

„Am subliniat că obiectivul nostru este construirea unui cadru modern, predictibil și competitiv, care să răspundă atât nevoilor economiei românești, cât și transformărilor ample care au loc la nivel european. Reglementarea trebuie să protejeze investitorii, în special pe cei de retail, fără să blocheze inovația, iar companiile, inclusiv întreprinderile mici și mijlocii, trebuie să poată găsi mai ușor finanțare prin piață”, a mai spus oficialul.

Un pas important în această direcție a fost autorizarea recentă a CCP.RO București în calitate de Contraparte Centrală, proiect care poate crește siguranța tranzacțiilor și poate susține dezvoltarea piețelor de instrumente derivate, a mai spus Petrescu.

În paralel, lucrăm pentru operaționalizarea unei piețe de creștere dedicate IMM-urilor, pentru modernizarea distribuției fondurilor de investiții prin conturi globale și pentru adaptarea cadrului național la noile reglementări europene privind listările, protecția investitorilor și activele digitale.

Toate aceste proiecte au aceeași miză, o piață mai profundă, mai lichidă și mai accesibilă, capabilă să transforme economisirea în investiții productive.

România poate deveni mai atractivă pentru capitalul internațional numai prin consecvență, infrastructură solidă, reguli clare și instituții care ascultă piața, dar păstrează ferm standardele de supraveghere. Pregătirea strategiei pentru perioada 2027-2030 trebuie să pornească de la rezultatele actualei strategii și să fie construită printr-un dialog real cu investitorii, emitenții și intermediarii.

Le-am transmis reprezentanților AmCham că ASF va rămâne un partener deschis și exigent al pieței, pentru că dezvoltarea durabilă se construiește prin consolidarea încrederii, stabilitate instituțională, coerență în reglementare și decizii fundamentate pe o viziune pe termen lung.