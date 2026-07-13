La trei ani de la listarea companiei Hidroelectrica pe Bursa de Valori București, piața de capital din România confirmă consolidarea unui reper structural major în zona emitenților de talie mare și în capacitatea pieței de a absorbi oferte publice de amploare, spune Alexandru Petrescu, președinte ASF.

IPO-ul derulat în 2023 a atras aproximativ 1,9 miliarde euro, reprezentând cea mai mare ofertă publică inițială din istoria României și unul dintre cele mai semnificative plasamente din Europa Centrală și de Est în acel an.

Statul român a păstrat o participație majoritară, în timp ce aproximativ 20% din capitalul social al societății a fost plasat către investitori instituționali și de retail, într-un mecanism care a testat simultan apetitul investițional intern și capacitatea pieței de a funcționa în regim de volume ridicate.

În perioada post-listare, compania a devenit unul dintre principalii contributori la evoluția indicelui BET, cu o capitalizare care a ajuns la aproape 99 miliarde de lei în momentele recente de maxim.

Evoluția reflectă atât performanța operațională a companiei, cât și reevaluarea multiplilor de piață ai sectorului energetic, în contextul european post-criză energetică și al unui nivel ridicat al ratelor de dobândă.

Din perspectiva pieței, Hidroelectrica a funcționat ca activ de referință („anchor stock”), cu efecte asupra lichidității agregate și asupra ponderii investitorilor instituționali în piața locală.

În paralel, listarea a consolidat rolul Bursei de Valori București ca infrastructură de finanțare a economiei reale, capabilă să susțină tranzacții de ordinul miliardelor de euro fără disfuncționalități structurale.

„În acest cadru, rolul Autorității de Supraveghere Financiară a fost unul de stabilizare instituțională, prin asigurarea aplicării consistente a regulilor de transparență, guvernanță și protecție a investitorilor, elemente esențiale pentru menținerea încrederii într-o piață emergentă aflată în proces de maturizare. Dincolo de momentul listării, provocarea rămâne transformarea acestor episoade de succes în structură permanentă de piață.

Privită în ansamblu, aniversarea a trei ani de Hidroelectrica pe bursa de la București reprezintă, fără doar și poate, un moment simbolic pentru un emitent strategic, dar și un test de reziliență pentru arhitectura pieței de capital din România, în care dimensiunea tranzacțiilor, calitatea guvernanței și consecvența reglementării devin factori determinanți pentru atragerea și retenția capitalului pe termen lung”, spune șeful ASF, Alexandru Petrescu.