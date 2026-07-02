„Am aprobat alături de colegii mei din Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, autorizarea societății CCP.RO BUCHAREST S.A. în calitate de Contraparte Centrală, un moment care schimbă în profunzime arhitectura pieței financiare”, a anunțat președintele ASF, Alexandru Petrescu.

Pentru piața de capital din România, acest pas înseamnă mai mult decât validarea unei noi infrastructuri. Înseamnă consolidarea unui mecanism esențial de încredere, disciplină și reducere a riscurilor sistemice.

Piețele moderne au nevoie de infrastructuri solide, de mecanisme post-tranzacționare robuste și de instituții capabile să administreze riscul cu rigoare, predictibilitate și responsabilitate.

Contrapartea Centrală este un asemenea pilon. Aceasta așază între participanții la piață un cadru suplimentar de siguranță, crește reziliența activităților de post-tranzacționare și creează premisele pentru dezvoltarea unor instrumente financiare mai sofisticate, inclusiv a pieței derivatelor. Prin această autorizare, România intră în cercul restrâns al piețelor europene care dispun de o asemenea infrastructură autorizată potrivit standardelor EMIR – doar 12 state din Uniunea Europeană dețin astfel de instituții.

„Pentru ASF, autorizarea CCP.RO a fost una dintre prioritățile importante ale mandatului meu. Am accelerat, în limitele cadrului legal și cu respectarea deplină a exigențelor europene, un proces complex, tehnic și instituțional, care presupune analiză de risc, cooperare interinstituțională și responsabilitate față de stabilitatea pieței.

În acest demers, ASF a cooperat strâns cu Banca Națională a României și cu Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe. Totodată, sprijinul Administrației Prezidențiale a avut o valoare instituțională importantă, prin susținerea consecventă a obiectivelor strategice care privesc modernizarea pieței financiare și parcursul european al României. Le mulțumesc tuturor instituțiilor implicate pentru profesionalism, dialog și contribuția adusă la finalizarea acestei etape.

Autorizarea Contrapărții Centrale are și o semnificație mai largă. Ea contribuie la îndeplinirea unui obiectiv relevant în parcursul României către aderarea la OCDE și transmite un semnal de maturitate instituțională, de predictibilitate și de aliniere la standardele economiilor dezvoltate”, mai spune șeful ASF.

Trebuie spus însă că autorizarea CCP.RO este începutul unei noi etape. Operaționalizarea Contrapărții Centrale trebuie realizată cu aceeași exigență, prin respectarea strictă a condițiilor, recomandărilor și termenelor stabilite prin decizia de autorizare.

România are nevoie de o piață de capital capabilă să finanțeze economia reală, să ofere investitorilor instrumente moderne și să contribuie la o cultură financiară a responsabilității. Prin autorizarea Contrapărții Centrale, facem încă un pas important spre această maturitate instituțională.

În fond, o piață de capital devine puternică atunci când inspiră încredere. Iar încrederea se construiește prin reguli, competență, continuitate și instituții care își înțeleg rolul.