Alexandru Petrescu, Președinte ASF: Piața asigurărilor, între creștere și consolidarea echilibrelor structurale
- Nicolae Comănescu
- 30 iunie 2026, 16:37
Segmentul RCA a rămas un pilon important al pieței, cu aproximativ 2,7 miliarde lei prime brute subscrise, în creștere cu 13% comparativ cu T1 2025, confirmând persistența unei cereri structurale pentru acest tip de protecție și rolul său stabil în arhitectura pieței.
Alexandru Petrescu, Președinte ASF: Piața asigurărilor, între creștere și consolidarea echilibrelor structurale
Indemnizațiile brute plătite au atins circa 3,3 miliarde lei, în creștere cu 17% față de aceeași perioadă a anului precedent, evoluție care confirmă rolul practic al industriei în acoperirea riscurilor materializate. În paralel, rezervele tehnice au ajuns la 27,8 miliarde lei, în creștere cu 22%, consolidând baza de siguranță actuarială a sectorului și capacitatea acestuia de a susține obligațiile viitoare.
În ansamblu, evoluțiile din piața asigurărilor indică o industrie care își menține echilibrul între creștere, capacitate de plată și prudență investițională, într-un cadru în care funcția sa principală rămâne protecția financiară a riscurilor asumate în economie.
În acest context, rolul Autorității de Supraveghere Financiară se manifestă în mod constant prin acțiuni de natură prudențială și corectivă, menite să prevină acumularea dezechilibrelor și să protejeze interesele asiguraților. Un exemplu relevant în acest sens îl reprezintă măsurile adoptate în cazul DallBogg, unde intervențiile timpurii ale Autorității au vizat limitarea riscurilor asociate conduitei de piață și asigurarea continuității funcționării corecte a mecanismelor de despăgubire și protecție a consumatorilor.
Raportul ASF privind evoluția pieței asigurărilor în primele trei luni ale anului 2026 poate fi consultat aici - https://shorturl.at/oPnWE