Monden Alex Velea iartă, dar nu uită! Scandalurile cu Mario Fresh și Lino Golden au lăsat reminiscențe







Alex Velea pare că a îngropat securea războiului legat de Mario Fresh și Lino Golden, cei doi artiști pe care i-a ajutat. Cu toate acestea, cântărețul a spus în cadrul unui podcast că rămân ”reminiscențe”, oricât s-ar strădui să ierte.

Alex Velea: „niște dureri rămân”

Cântărețul a explicat în cadrul unui podcast că a înțeles ce s-a întâmplat atunci cu artiștii pe care el i-a lansat. Pe de altă parte, acesta spune că anumite lucruri nu vor trece niciodată. ”Sunt lecții de la viață. Dumnezeu mi-a și dat mult pe de altă parte. La el am ținut cel mai mult (n.r.- Mario Fresh). Am încercat să nu fac comparație între ei să se simtă careva lezat în amorul propriu. Să simtă că e pus pe locul doi. Niciodată nu mi-am dorit treaba asta. Însă la el... el a fost și cel mai mic dintre ei, a și venit primul. Așa a fost să fie. Trecusem de treaba asta. Mi se pare natural și normal să trec peste. Îți dai seama că niște reminiscente și niște dureri rămân acolo pe viață nu au cum să treacă. Fiecare are adevărul lui, scenariul lui și asta e”, a spus artistul.

De altfel, acum doi ani și Mario Fresh și-a ”cerut scuze”, în sensul în care a recunoscut că fără Alex Velea nu ar fi avut niciodată o carieră. „Fără tine, cu siguranță, nu se putea! Cu siguranță nu ajungeam aici. Cu siguranță drumul nu era același. Momentele frumoase sunt tatuate. Mă uitam acum prin poze.

Am realizat că am avut cea mai tare adolescență și că toți oamenii din jurul mereu au pus câte o cărămidă (mai mică sau mai mare) la formarea mea. La formarea lui Mario Fresh. Le mulțumesc din toată inima pentru tot. Am muncit mult, am învățat de la ei. I-am ascultat. Am furat meserie. Le datorez numai mulțumiri!”, a spus la acel moment Mario Fresh.