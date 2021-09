Aroganțe de vedetă. Lino Golden s-a dat în spectacol la Păltiniș. Scandal monstru cu înjurături și amenințări

O spune patronul unei firme de închirieri ATV-uri din zonă care a avut de-a face cu el și cu prietenii săi. S-a întâmplat în weekend, când Lino Golden, aflat pe meleaguri sibiene, la Păltiniș, i-ar fi propus să le închirieze mai multe vehicule cu care să se dea prin natură. Însă nu pe bani ci în schimbul promovării pe rețelele de socializare, după cum relatează publicația Ora de Sibiu.

Cum managerul a refuzat o astfel de afacere, Lino Golden s-ar fi răzbunat cum a știut el mai bine. I-ar fi vorbit urât, l-ar fi înjurat și, peste toate, ar fi postat pe Instagram mai multe story-uri în care l-ar fi insultat și ar fi caracterizat firma ca fiind „de doi bani”.

„Sâmbătă 28.08.2021, ora 15:31, primim un apel telefonic prin care suntem întrebați despre prețurile și condițiile referitoare la închirierea de ATV, iar după explicarea acestora ni se solicita o rezervare pentru 4, 5 vehicule pentru ora 17:00”, a povestit Iulian Titonea, managerul firmei de închirieri, conform sursei citate.

Lino Golden a vrut ATV-uri la schimb cu promovare

La ora stabilită, Lino Golden, însoțit de patru tineri, a ajuns la centrul de închiriere și i-a propus să-i dea ATV-urile. Iulian Titonea, a povestit că Lino Golden i-ar fi propus să lase contractul de închiriere deoparte. El s-a oferit ca, în locul banilor, să-i promoveze afacerea pe rețelele de socializare, deoarece este foarte cunoscut.

„Radu Cârstea, alias Lino Golden, voia 5 vehicule, ATV-uri și buggy, fără contract de închiriere în schimbul unor publicații cu brandul nostru pe rețelele de socializare, afirmând faptul că el este o persoană publică și influentă. L-am refuzat categoric într-un mod politicos, explicându-i că nu avem nevoie de publicitate sau alte servicii din partea lui și că la societatea noastră toate închirierile se fac obligatoriu în baza unui contract de închiriere”, a mai povestit omul de afaceri.

O parte din tineri nu aveau permis

Mai mult, spune acesta, deși doreau să conducă ATV-uri, nu toți tinerii dețineau permis de conducere. Din acest motiv, managerul a refuzat să închirieze vehiculele. Ca răzbunare, după ce a plecat de la centru, Lino Golden l-ar fi amenințat prin telefon că îi bagă afacerea în faliment.

„După cinci minute de la plecarea lor, mă contactează telefonic și îmi adresează o serie de înjurături, începe sa mă amenințe că ne bagă în faliment, că ne va închide și că tocmai a început campania de denigrare pe Instagram. În timpul conversației el efectua postări de denigrare pe Instagram și pe care ni le trimitea nouă să vedem ce ne face el”, a mai povestit omul de afaceri.

Ulterior, acesta ar fi postat și niște story-uri pe Instagram, în care a vorbit insultător despre firmă și despre patronul ei. Acesta le-a povestit urmăritorilor lui experiența avută la Păltiniș, însă, potrivit spuselor managerului, a denaturat totul. Lino Golden a acuzat că ar fi fost înjurat și agresat.

O farsă de prost gust

Mai mult, tinerii i-ar fi făcut și o farsă, în urma căreia a fost apelat de o mulțime de necunoscuți pe telefonul mobil. Lino Golden ar fi postat un anunț de vânzare pe OLX cu numărul patronului de la centrul de închirieri.

„În timpul convorbirilor telefonice am primit un mesaj de la OLX cu un cod de confirmare pentru un anunț, dar atunci nu i-am dat atenție. După cinci minute am început să primesc zeci de apeluri pentru că aș vinde un telefon. Faimosul Lino Golden a publicat anunțul cu numele și numărul meu de telefon. Fiindcă la vânzare a fost pus un iPhone 12 Pro la un preț minuscul, am fost sunat de o mulțime de persoane. A făcut greșeala să publice cinci fotografii în mașina sa, în care se vede clar interiorul mașinii și vestimentația lor”, mai spune Iulia Titonea.