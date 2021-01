Dincolo de scandalul cu mentorul său, finalizat prin ruperea contractului și încetarea oricărei relații, scandal care l-a propulsat pe Lino Golden în atenția publică, acesta a mai ieșit în evidență și cu altele. Așa cum Rețete și vedete a scris, și-a etalat colecția impresionantă de pantofi. Nu trăiește, totuși, pe picior așa mare cum s-ar crede (fiica Andreei Esca, am putea spune că-l „bate”).

Dar Lino Golden a făcut un gest neașteptat toamna trecută când a anunțat națiunea că s-a apucat de operații estetice și că a decis să se opereze la … sâni. El a și prezentat, pe rețelele de socializare imagini cu intervenția.

Începe marea transformare

„Am trecut prin multe lucruri ca să ajung aici. S-a râs de mine când eram gras, am slăbit 30 de kg, am rămas cu exces de piele pentru că am slăbit prea repede așa că am avut nevoie de această operație pentru mine în primul rând”, a scris Lino Golden într-o postare în care îi mulțumea și chirurgului care s-a ocupat de el. De atunci are mereu mesaje de încurajare pentru fanii lui.

Sursa foto: Instagram