Monden Lino Golden, declarații scandaloase. Cine s-ar face vinovat pentru despărțirea de Alex Velea







Lino Golden a dezvăluit în cadrul unui podcast că regretă despărțirea și mai ales scandalul cu Alex Velea. Cântărețul a explicat și cine s-ar face vinovat.

Lino Golden pune cărțile pe masă

Cântărețul care a stat multă vreme sub tutela lui Alex Velea face în sfârșit lumină cu privire la ceea ce s-a întâmplat acum patru ani. La acel moment, el și Mario Fresh au părăsit familia care i-a ajutat în carieră, adică pe Velea și pe Antonia. „Au fost familia mea. Eram în grija lor de când eram minor. I-am văzut ca pe familia mea, ca pe oamenii pe care mă pot baza.

Au fost situații in care aveam atacuri de panică, am pus mana pe telefon și l-am sunat pe Alex. A venit și m-a dus la spital ca un părinte. Credeți ca avea el chef să stea cu mine la urgențe că îmi e rău și că am atacuri de panică? Nu, dar a făcut-o pentru că și el mă considera familie. Și-a luat o responsabilitate față de mine ca un tutore”, a spus Lino Golden la podcast. Cert este că nu a fost singurul care a luat această decizie. Mai exact el doar a achiesat la decizia lui Mario Fresh.

”Am fost influențat de Mario”

Cântărețul spune că cel care a avut cu adevărat un cuvânt de spus a fost Mario. „Am fost influențat de Mario, dar nu la modul că mă trăgea el de mână. Oricum nici cu Mario nu am o relație atât de apropiată. Prima dată s-a certat cu el, pe el l-a dat afară. Nu are nicio legătură cu banii, nimic profesional. Evident că prietenia noastră a pornit dintr-o conjunctură, nu că ne-am întâlnit noi pe stradă și am zis că de acum suntem frați.

Am dormit în același pat atâția ani de zile, am mâncat din aceeași farfurie. Când s-a făcut ruptura asta, cum alegi? Cum trădezi doi prieteni care nu ți-au greșit de fapt? Dar trebuie să pleci cu unul", a mai spus Lino Golden. Pe de altă parte, artistul a precizat că nu trebuia să ia partea nimănui, ci să rămână prieten cu toată lumea. Până în acest moment, Alex Velea nu a comentat legat de declarațiile lui Lino.