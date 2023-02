Mario Fresh, primul mesaj pentru Alex Velea după ce s-au certat: Nu ajungeam aici. Cu siguranță drumul nu era același

Mario Fresh este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din țară datorită lui Alex Velea, omul care a crezut în el și care l-a lansat în muzică. Chiar dacă păreau de nedespărțit, cei doi s-au certat în urmă cu câțiva ani și au încheiat colaborarea.

După ani întregi de la scandal, Mario Fresh i-a transmis un mesaj neașteptat lui Alex Velea și i-a mulțumit pentru tot ce a făcut pentru el. „Fără tine, cu siguranță, nu se putea! Cu siguranță nu ajungeam aici. Cu siguranță drumul nu era același. Momentele frumoase sunt tatuate”, a scris Mario Fresh, în dreptul fotografiei cu Alex Velea.

Mario Fresh le-a mulțumit și lui Cabron, DOC, Ruby, Boier Bibescu, Antonia, Lino Golden și Smiley pentru încurajări și pentru timpul petrecut împreună. Iubitul Alexiei Eram a mai declarat că nu ar fi putut avea succesul de care se bucură astăzi fără aceste persoane.

„Mă uitam acum prin poze. Am realizat că am avut cea mai tare adolescență și că toți oamenii din jurul mereu au pus câte o cărămidă (mai mică sau mai mare) la formarea mea. La formarea lui Mario Fresh. Le mulțumesc din toată inima pentru tot. Am muncit mult, am învățat de la ei. I-am ascultat. Am furat meserie. Le datorez numai mulțumiri!”, a spus Mario Fresh.

Antonia și Alex Velea, în război cu Mario Fresh

Antonia și Alex Velea au întrat într-un conflict uriaș cu tinerii artiști pe care i-au lansat, Mario Fresh și Lino Golden. Chiar dacă și-au aruncat cuvinte dure, ei nu au explicat niciodată de ce au încheiat colaborarea. Cu toate astea, vedeta a lăsat de înțeles că totul ar fi pornit din cauza unei trădări și minciuni.

„Ce veche e treaba asta (n.r. cearta dintre ei). Nu e nimic. A murit treaba. I-am susținut foarte mult. A fost o perioada când am fost foarte dezamăgită. Am trecut peste. Am învățat să nu mă mai gândesc la asta. Ne-au arătat fețelele lor, atât. Nimic mai mult. Nu prea am comentat pe treaba asta nici eu, nici Alex. Ei nu mai există pentru noi”, spune artista.

„Falsitatea, ipocrizia și minciuna”, a spus și Alex Velea despre cearta dintre el și Mario Fresh.