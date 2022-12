Alexia Eram nu-l vrea pe Mario Fresh de soț? Fiica prezentatoarei Andreea Esca recunoaște: „Mă afectează”

Alexia Eram se iubește cu Mario Fresh de mai bine de șase ani, dar nu se simte pregătită să se căsătorească cu el. Fiica Andreei Esca a declarat că este mult prea mică să facă pasul cel mare și că nu înțelege de ce mulți oameni o întreabă când este gata să devină mamă.

„Nu mă deranjează neapărat. Poate e normal să fiu întrebată. Dar am 22 de ani, nu știu de ce sunt întrebată. Dar, evident că sunt foarte multe titluri care mă afectează, dar până la urmă acesta este jobul, așa că nu trebuie să bagi în seamă și cam atât. Am 22 de ani, repet. Evident că fiecare face ce vrea, puteți să vă căsătoriți la 22 de ani și să faceți copii, dar eu simt că mai vreau să copilăresc. Evident că Mario gândește la fel, că dacă am avea alte percepții nu am mai fi împreună”, a spus Alexia Eram.

Mai mult, Alexia Eram a recunoscut că relația ei cu Mario Fresh nu este roz și că au avut parte de mai multe certuri. „Eu sunt foarte perfecționistă și îmi place să am un program fix, el nu. El este mai visător, vedem, facem aia, e spontan. Eu nu. Eu sunt foarte cu programul, foarte strictă”, a declarat Alexia Eram.

Alexia Eram, secretul unei relații fericite

Chiar dacă s-au despărțit de mai multe ori și nu sunt gata să facă nuntă, Alexia Eram a declarat că are foarte multe lucruri în comun cu Mario Fresh și că au luptat pentru această relație. Fiica Andreei Esca a mai mărturisit că iubitul ei o cunoaște cel mai bine.

„Ne înțelegem foarte bine în general. Câteodată spunem același lucru în același timp, adică niște lucruri la întâmplare. Suntem și împreună de foarte mult timp și ne cunoaștem foarte bine, dar da, avem foarte multe puncte în comun și ne înțelegem foarte bine în foarte multe lucruri”, a mărturisit Alexia Eram pentru WOWbiz.ro.