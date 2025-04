Monden O vedetă TV și-a lansat un podcast dedicat femeilor. Prima temă: bărbații misogini







Alessandra Stoicescu a lansat un podcast dedicat femeilor puternice, de la care se pot învăța multe. În podcastul SHERO, femeile împărtășesc experiențele lor de viață, provocările întâmpinate și lecțiile învățate pe parcursul călătoriei lor.

De ce a ales denumirea podcastului SHERO

Alessandra Stoicescu a venit cu detalii despre proiectul său de suflet și de ce a ales ca podcastul să se numească SHERO. Jurnalista ne invită să cunoaștem femei puternice care au reușit în viață.

„Dragii mei și dragile mele, Vreau să împărtășesc cu voi o bucurie, ceva ce am visat și ce am pregătit de multă vreme: podcastul meu, cu o primă serie de interviuri și întâlniri. Am ales un nume special: SHERO. Ce înseamnă SHERO? Eroină, în limba engleză. Este un proiect în care aduc în fața voastră femei puternice, cu reușite mari, adevărate eroine ale zilelor noastre.

Vă invit să descoperiți povești inspiraționale, pline de curaj, determinare și succes. Personal, am preferat mereu discreția și cred că asta mă definește, dar vă promit că, în aceste interviuri, voi spune mai multe lucruri despre mine, despre femeia Alessandra, nu jurnalista Stoicescu”, a transmis jurnalista de la Antena 1.

Alessandra Stoicescu a lansat podcastul cu Alexandra Gatej

Alessandra Stoicescu a transmis că este foarte bucuroasă pentru lansarea acestui proiect, iar prima invitată a fost Alexandra Gătej, o femeie extraordinară, cu o experiență impresionantă în afaceri. Temele abordate au fost despre carieră, bani, familie și bărbați misogini.

„Primul episod din seria SHERO. Un podcast în care vorbim despre cât de mult contează să ai încredere în tine, să ai echilibru, dar şi despre cât de mult contează să nu întâlneşti în faţa ta ziduri pe care nu le poţi escalada. Şi atunci, hai să învăţăm cum să le ocolim. Prima mea invitata este Alexandra Gatej o minune de femeie. Va invit sa o descoperiți”, a anunțat Alessandra Stoicescu.

Vedeta TV dedică acest proiect mamei sale

Alessandra Stoicescu a mărturisit că podcastul este un omagiu adus mamei sale. Jurnalista nu ascunde faptul că mama ei a fost primul său model de femeie puternică.

„Podcastul SHERO este un proiect de suflet și, mai presus de toate, este un omagiu adus mamei mele. Mama a fost primul meu model de SHERO. Prin puterea, bunătatea, demnitatea și iubirea ei, mi-a arătat ce înseamnă să fii o femeie puternică. Lecțiile ei mă ghidează în fiecare zi. Îi dedic acest podcast cu toată inima, în speranța că poveștile pe care le vom spune aici vor atinge suflete, vor inspira și vor da putere celor care au nevoie să creadă în ei înșiși”, a mai spus Stoicescu.

Alessandra Stoicescu vrea ca acest podcast să inspire, să ajute pe acele femei care luptă să se realizeze: „Am gândit podcastul ca pe o călătorie către inima fiecărei femei care a avut curajul să meargă mai departe, să se reinventeze, să lupte și să reușească. Acesta cred că e publicul meu. Duc mai departe misiunea meseriei mele pe care o iubesc atât de mult, oferind și pe o platformă diferită o voce acelor femei care pot schimba lumea prin povestea lor”, a mai transmis Alessandra Stoicescu, pe social media.